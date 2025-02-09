Теперь понятно, почему испугался Абрамович: до «Челси» он хотел купить совсем другой клуб

В начале 2000-х Роман Абрамович заинтересовался футболом. Тогда он уже часто бывал в Англии, но сначала присматривался к российским клубам. Сообщалось, что миллиардер хотел купить «Торпедо», а также вел переговоры с Евгением Гинером — по приобретению 50% акций ЦСКА.
Увидев вживую английский футбол, Абрамович решил купить команду из АПЛ. Условий было два: она должна быть из Лондона, а также играть в Лиге чемпионов. Поэтому Абрамович выбирал между «Челси», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».
Аналитики рекомендовали купить «Челси»: «Арсенал» не продавался, а «Тоттенхэм» не выглядел перспективным. Однако именно «шпоры» приглянулись Абрамовичу изначально.
Абрамович поехал на переговоры, но уже по дороге понял, что не купит «Тоттенхэм». Когда «Мерседес» проехал по Тоттенхэм-Хай-роуд — дороге, проходящей через спальный район Северного Лондона — Абрамович опустил стекло и сказал: «Это даже хуже, чем Омск».
Этот эпизод описан в книге «Клуб» (The Club), написанной двумя авторами издания The Wall Street Journal. Они долго общались с руководителями ведущих клубов Премьер-лиги, собрав неизвестные истории об английском футболе.
«Абрамович перевел внимание на более престижные окрестности “Фулхэм Бродвея” с барами и кафе для богатых модников со Слоун-стрит. Он приобрел “Челси” — остальное, как говорится, — история», — говорится в книге.
Спортивный функционер Герман Ткаченко, сотрудничавший с Абрамовичем, подтверждал, что изначально тот хотел купить «Тоттенхэм»:
«Это правда, что перед “Челси” Абрамович думал о покупке “Тоттенхэма”. Но он выбрал “Челси”, потому что этот клуб произвел большее впечатление. Он был ближе к вертолетной площадке, рядом со стадионом».
В 2003 году Абрамович купил полуразоренный «Челси», превратив его в топ-клуб. Пять чемпионств, пять побед в Кубке Англии, две в Лиге Европы и одна в Лиге чемпионов. Всего этого могло не быть, купи Абрамович «Тоттенхэм».
Кстати, к «шпорам» Роман всегда после этого относился с холодом. И даже запрещал футболистам переходить туда — так случилось с Карлтоном Коулом, когда он выступал в «Челси».
«Я почти перешел в “Тоттенхэм”. Я даже прошел для них медобследование и дал предварительное согласие на трансфер. Но Абрамович узнал об этом и сказал мне: “Ты должен вернуться в расположение команды. Ты не можешь перейти в “Тоттенхэм”, мы не ведем с ними дел”», — вспоминал футболист.
Денис Лебеденко