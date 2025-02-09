Теперь понятно, почему испугался Абрамович: до «Челси» он хотел купить совсем другой клуб

«Я почти перешел в “Тоттенхэм”. Я даже прошел для них медобследование и дал предварительное согласие на трансфер. Но Абрамович узнал об этом и сказал мне: “Ты должен вернуться в расположение команды. Ты не можешь перейти в “Тоттенхэм”, мы не ведем с ними дел”», — вспоминал футболист.