В «Реале» раскритиковали решение судьи назначить пенальти

В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте суд принял жалобу прокуратуры на «Барселону», в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября «Барселоне» были предъявлены обвинения в подкупе. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал «Барселону» по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что против него арбитрами не принимается никаких решений. В мае 2024 года СМИ сообщали, что суд снял обвинения с «Барселоны».