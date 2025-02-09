Тренер «Атлетико» Симеоне оценил скандальную ситуацию с пенальти в матче с «Реалом»

Если говорить про фол Себальоса на Барриосе, то для одних это красная карточка или момент, который стоило пересмотреть. Для других — нет. Судья понял его так, как понял, и VAR не стал вмешиваться, потому что не увидел в этом необходимости. Я считаю, что арбитр провёл хорошую игру, опираясь на свои критерии и решения в ключевые моменты", — приводит слова Симеоне DAZN.