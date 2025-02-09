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Antena 2: «Челси» намерен купить Луиса Диаса у «Ливерпуля» грядущим летом

«Челси» проявляет активный интерес к 28-летнему крайнему нападающему «Ливерпуля» Луису Диасу. Об этом сообщает Antena 2.

Источник: Getty Images

По информации источника, лондонский клуб предпримет попытку приобрести колумбийского футболиста грядущим летом. Подчёркивается, что «синие» готовы сделать Диаса одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Нападающий играет за «Ливерпуль» с января 2022 года. За этот период он принял участие в 130 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Диаса с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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