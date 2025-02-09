TEAMtalk: «Атлетико» рассматривает нападающего из АПЛ в качестве замены Гризманну

В нынешнем сезоне Матета принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.