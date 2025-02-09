Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TEAMtalk: «Атлетико» рассматривает нападающего из АПЛ в качестве замены Гризманну

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к 27-летнему нападающему «Кристал Пэлас» Жан-Филиппу Матета. Об этом сообщает TEAMtalk.

Источник: Getty Images

По информации источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет усилить линию нападения команды и рассматривает Матета в качестве потенциальной замены для 33-летнего Антуана Гризманна. Подчёркивается, что на текущий момент «Кристал Пэлас» не определился с ценой на французского игрока.

В нынешнем сезоне Матета принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Атлетико
Чемпионат Испании: таблица и календарь