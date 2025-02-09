Сауль: Месси и Роналду уникальны, не очень правильно сравнивать Ямаля с ними

"Если люди хотят, чтобы у Ямаля всё было хорошо, то им нужно остановить подобные сравнения. Месси и Роналду уникальны. Не думаю, что кто-нибудь сможет сравниться с ними. Это футболисты, которые выступали на высшем уровне 10, 15, 20 лет и достигли стратосферных показателей.