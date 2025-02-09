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Сауль: Месси и Роналду уникальны, не очень правильно сравнивать Ямаля с ними

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, выступающий за «Севилью» на правах аренды, поделился мнением о сравнениях 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Getty Images

"Если люди хотят, чтобы у Ямаля всё было хорошо, то им нужно остановить подобные сравнения. Месси и Роналду уникальны. Не думаю, что кто-нибудь сможет сравниться с ними. Это футболисты, которые выступали на высшем уровне 10, 15, 20 лет и достигли стратосферных показателей.

После Евро-2024 Ламин Ямаль выглядит впечатляюще, сравнения [с Месси и Роналду] не очень хорошие. Как испанские болельщики мы должны защищать этого парня, чтобы он продолжал играть и чтобы у него всё было хорошо", — приводит слова Сауля El Desmarque.

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