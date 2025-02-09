«Против нас ведётся скоординированная война». Всё об уголовном деле на Оздоева в Греции

Сам Луческу дал огня в комментарии для in.gr: «Лишний раз убедился в правдивости своих предыдущих заявлений. Система хочет ударить по мне, по клубу. Эта система, которая защищает клубы из Афин. Когда были подобные вещи с их участием, все закрывали глаза и делали вид, что ничего не произошло. Знаю, что всё тянется с 2018 года, когда у ПАОКа украли чемпионство. И тогда, и сейчас мы получили несправедливый удар. Вот так работает система — она почитает клубы из Афин и бьёт по ПАОКу. Нас хотят всячески дестабилизировать. Но мы будем отвечать на поле».