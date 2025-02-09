«Мы играем против судейского комитета». Клубное ТВ «Реала» в бешенстве из-за пенальти в дерби Мадрида

Матч 23-го тура испанской ла лиги между «Реалом» и «Атлетико» завершился ничьей 1:1. Если гол Килиана Мбаппе из штрафной не вызвал вопросов, то пенальти, назначенный в пользу «Атлетико», стал причиной скандала.
Спорный пенальти
На 34-й минуте арбитр Сесар Сото Грандо назначил пенальти в ворота «Реала» после эпизода с участием полузащитника Тшуамени и вингера «Атлетико» Лино. Нарушение выглядело неоднозначным: контакт между игроками был минимальным, но бразилец все равно упал.
ВАР подтвердил сложность ситуации: судья долго изучал повторы. Позднее издание As опубликовало переговоры — один из помощников сразу сказал главному арбитру о непростом положении. «Сесар, я рекомендую тебе оценить возможный пенальти. Когда ты будешь перед монитором, мы поговорим. Это действие, оно не очень четкое, но я покажу другой ракурс, с лучшим качеством. Сейчас покажу тебе еще один снимок, с более высоким качеством, чтобы ты мог увидеть», — сказал арбитру видеоассистент Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.
Сото Грандо сомневался: по данным издания, он запрашивал дополнительные ракурсы, но их не оказалось. Тогда он принял непростое решение: «Я назначу пенальти, но не буду давать предупреждение».
11-метровый уверенно реализовал Альварес. Этот гол стал единственным для «Атлетико» и принес команде Симеоне ничью.
Резкая реакция клубного ТВ
Пенальти стал первым в сезоне, назначенным в ворота «Реала», но он все равно вызвал бурную реакцию клубного телевидения. Ведущий ТВ не сдержался: «Этот пенальти — просто шутка. Нам приходится играть не только против соперника, но и против судейского комитета. Это гол имени Сото Градо с ассистом Бенгоэчеа, этот пенальти — просто выдумка… “Атлетико” — команда, которая больше всех выигрывала от судейских решений в эпоху ВАР. Соревноваться в грязной лиге Негрейры — просто отвратительно».
Клубное ТВ также подчеркнуло, что контакт инициировал Лино, а Тшуамени не нарушал правил.
Кто такой Негрейра?
Хосе Негрейра, которого несколько раз упомянули в эфире, — бывший вице-президент испанского судейского комитета. В 2023 году его имя оказалось в центре скандала: СМИ сообщили, что «Барселона» платила ему за консультации по работе с судьями. Хотя в мае 2024 года суд снял с клуба обвинения в коррупции, упоминание Негрейры в контексте дерби выглядело неслучайным. Ничья в матче «Реал» — «Атлетико» выгодна «Барселоне», которая теперь может сократить отставание от лидера.
Подготовка к дерби
Клубное ТВ «Реала» заранее готовилось к матчу, выпустив видео с критикой испанских судей. В ролике утверждалось, что с введением ВАР решения чаще принимаются не в пользу «Реала»: из 109 обращений только 41 эпизод трактовали в их пользу.
В сюжете выписали приговор местным рефери: «Эта система судейства продолжает портить имидж испанского футбола и, следовательно, имидж Испании во всем мире».
Но это «Реалу» совершенно не помогло — через несколько часов после появления видеоролика против него все равно приняли спорное решение.
Артем Белинин