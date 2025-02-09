«Мы играем против судейского комитета». Клубное ТВ «Реала» в бешенстве из-за пенальти в дерби Мадрида

ВАР подтвердил сложность ситуации: судья долго изучал повторы. Позднее издание As опубликовало переговоры — один из помощников сразу сказал главному арбитру о непростом положении. «Сесар, я рекомендую тебе оценить возможный пенальти. Когда ты будешь перед монитором, мы поговорим. Это действие, оно не очень четкое, но я покажу другой ракурс, с лучшим качеством. Сейчас покажу тебе еще один снимок, с более высоким качеством, чтобы ты мог увидеть», — сказал арбитру видеоассистент Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.