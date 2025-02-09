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«Мы играем против судейского комитета». Клубное ТВ «Реала» в бешенстве из-за пенальти в дерби Мадрида

Бурная реакция на первый 11-метровый в сезоне.

Источник: Getty Images

Матч 23-го тура испанской ла лиги между «Реалом» и «Атлетико» завершился ничьей 1:1. Если гол Килиана Мбаппе из штрафной не вызвал вопросов, то пенальти, назначенный в пользу «Атлетико», стал причиной скандала.

Спорный пенальти

На 34-й минуте арбитр Сесар Сото Грандо назначил пенальти в ворота «Реала» после эпизода с участием полузащитника Тшуамени и вингера «Атлетико» Лино. Нарушение выглядело неоднозначным: контакт между игроками был минимальным, но бразилец все равно упал.

ВАР подтвердил сложность ситуации: судья долго изучал повторы. Позднее издание As опубликовало переговоры — один из помощников сразу сказал главному арбитру о непростом положении. «Сесар, я рекомендую тебе оценить возможный пенальти. Когда ты будешь перед монитором, мы поговорим. Это действие, оно не очень четкое, но я покажу другой ракурс, с лучшим качеством. Сейчас покажу тебе еще один снимок, с более высоким качеством, чтобы ты мог увидеть», — сказал арбитру видеоассистент Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

Сото Грандо сомневался: по данным издания, он запрашивал дополнительные ракурсы, но их не оказалось. Тогда он принял непростое решение: «Я назначу пенальти, но не буду давать предупреждение».

11-метровый уверенно реализовал Альварес. Этот гол стал единственным для «Атлетико» и принес команде Симеоне ничью.

Резкая реакция клубного ТВ

Пенальти стал первым в сезоне, назначенным в ворота «Реала», но он все равно вызвал бурную реакцию клубного телевидения. Ведущий ТВ не сдержался: «Этот пенальти — просто шутка. Нам приходится играть не только против соперника, но и против судейского комитета. Это гол имени Сото Градо с ассистом Бенгоэчеа, этот пенальти — просто выдумка… “Атлетико” — команда, которая больше всех выигрывала от судейских решений в эпоху ВАР. Соревноваться в грязной лиге Негрейры — просто отвратительно».

Клубное ТВ также подчеркнуло, что контакт инициировал Лино, а Тшуамени не нарушал правил.

Кто такой Негрейра?

Хосе Негрейра, которого несколько раз упомянули в эфире, — бывший вице-президент испанского судейского комитета. В 2023 году его имя оказалось в центре скандала: СМИ сообщили, что «Барселона» платила ему за консультации по работе с судьями. Хотя в мае 2024 года суд снял с клуба обвинения в коррупции, упоминание Негрейры в контексте дерби выглядело неслучайным. Ничья в матче «Реал» — «Атлетико» выгодна «Барселоне», которая теперь может сократить отставание от лидера.

Подготовка к дерби

Клубное ТВ «Реала» заранее готовилось к матчу, выпустив видео с критикой испанских судей. В ролике утверждалось, что с введением ВАР решения чаще принимаются не в пользу «Реала»: из 109 обращений только 41 эпизод трактовали в их пользу.

В сюжете выписали приговор местным рефери: «Эта система судейства продолжает портить имидж испанского футбола и, следовательно, имидж Испании во всем мире».

Но это «Реалу» совершенно не помогло — через несколько часов после появления видеоролика против него все равно приняли спорное решение.

Артем Белинин

Реал
1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 23
8.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Диего Симеоне
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
50′
Атлетико
Хулиан Альварес
35′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
25′
80′
6
Эдуардо Камавинга
11
Родригу
88′
21
Браим Диас
17
Лукас Васкес
81′
10
Лука Модрич
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
15
Клеман Лангле
45+4′
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
7
Антуан Гризманн
15
Хави Галан
49′
64′
16
Науэль Молина
5
Родриго де Пауль
77′
10
Анхель Корреа
12
Самуэл Лино
64′
23
Рейнилдо Мандава
19
Хулиан Альварес
81′
9
Александр Серлот
90+2′
22
Джулиано Симеоне
64′
6
Коке
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
14
Фолы
13
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Атлетико
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