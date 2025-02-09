Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы переговоры главного арбитра матча «Реал» — «Атлетико» с судьей на VAR

Стало известно, как проходило обсуждение назначения пенальти в матче Ла Лиги «Реал» — «Атлетико». Напомним, защитник «Реала» Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлю Лино в штрафной.

Источник: Getty Images

As опубликовал переговоры главного судьи матча Сесара Сото Градо с арбитром на VAR Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа.

"Сесар, рекомендую тебе оценить [эпизод], тут возможен пенальти. Поговорим, когда ты будешь у монитора.

Смотри, вот запись эпизода, но не очень четкая. Сейчас покажу тебе другой ракурс с лучшим качеством. Так, и еще один в хорошем качестве, где ты можешь видеть наступ [на ногу]", — сказал Бенгоэчеа.

После нескольких секунд тишину Градо ответил: «Он наступил на него шипами». Затем Сесар попросил показать еще изображения, но их не оказалось. «Ладно, я назначу пенальти, но не буду показывать желтую карточку. Пенальти в пользу “Атлетико”, — анонсировал Сото Градо. Бенгоэчеа отреагировал на это фразой “Отлично”.

Реал
1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 23
8.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Диего Симеоне
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
50′
Атлетико
Хулиан Альварес
35′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
25′
80′
6
Эдуардо Камавинга
11
Родригу
88′
21
Браим Диас
17
Лукас Васкес
81′
10
Лука Модрич
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
15
Клеман Лангле
45+4′
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
7
Антуан Гризманн
15
Хави Галан
49′
64′
16
Науэль Молина
5
Родриго де Пауль
77′
10
Анхель Корреа
12
Самуэл Лино
64′
23
Рейнилдо Мандава
19
Хулиан Альварес
81′
9
Александр Серлот
90+2′
22
Джулиано Симеоне
64′
6
Коке
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
14
Фолы
13
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Атлетико
Чемпионат Испании: таблица и календарь