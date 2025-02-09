Опубликованы переговоры главного арбитра матча «Реал» — «Атлетико» с судьей на VAR

As опубликовал переговоры главного судьи матча Сесара Сото Градо с арбитром на VAR Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа.
"Сесар, рекомендую тебе оценить [эпизод], тут возможен пенальти. Поговорим, когда ты будешь у монитора.
Смотри, вот запись эпизода, но не очень четкая. Сейчас покажу тебе другой ракурс с лучшим качеством. Так, и еще один в хорошем качестве, где ты можешь видеть наступ [на ногу]", — сказал Бенгоэчеа.
После нескольких секунд тишину Градо ответил: «Он наступил на него шипами». Затем Сесар попросил показать еще изображения, но их не оказалось. «Ладно, я назначу пенальти, но не буду показывать желтую карточку. Пенальти в пользу “Атлетико”, — анонсировал Сото Градо. Бенгоэчеа отреагировал на это фразой “Отлично”.