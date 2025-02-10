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«Барселона» в меньшинстве разгромила «Севилью» в матче чемпионата Испании

«Барселона» со счетом 4:1 обыграла «Севилью» в матче чемпионата Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Севилью» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Роберт Левандовский (7-я минута), Фермин Лопес (47), Рафинья (55) и Эрик Гарсия (89). За «Севилью» отличился Рубен Варгас (8).

На 60-й минуте встречи Лопес получил прямую красную карточку на опасный подкат против полузащитника «Севильи» Джибриля Соу, который был заменен через три минуты.

«Барселона» (48 очков) выиграла третий матч подряд и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (28) прервала четырехматчевую серию без поражений и располагается на 13-й позиции.

В следующем матче «Севилья» 16 февраля сыграет на выезде против «Вальядолида», а «Барселона» днем позднее примет «Райо Вальекано».

Севилья
1:4
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 23
9.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Ramon Sanchez Pizjuan, 38592 зрителя
Главные тренеры
Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
Ханс-Дитер Флик
Голы
Севилья
Рубен Варгас
(Ньигес Сауль)
8′
Барселона
Роберт Левандовски
(Иньиго Мартинес)
7′
Фермин Лопес
(Педри)
46′
Рафинья
(Пау Кубарси)
55′
Эрик Гарсия
(Рафинья)
89′
Составы команд
Севилья
13
Эрьян Нюланн
4
Кике Салас
22
Лоик Баде
67′
26
Хуанлу Санчес
7
Исаак Ромеро
45+4′
11
Доди Лукебакио
3
Адрия Педроса
87′
23
Маркан
88′
6
Неманья Гудель
76′
18
Люсьен Агуме
17
Ньигес Сауль
16′
76′
28
Ману Буэно
20
Джибриль Соу
63′
10
Хесус Хоакин Сусо
90+5′
5
Рубен Варгас
63′
21
Чидера Эджуке
Барселона
25
Войцех Щенсны
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
8
Педри
11
Рафинья
4
Рональд Араухо
22′
2
Пау Кубарси
6
Гави
38′
46′
16
Фермин Лопес
60′
19
Ламин Ямаль
89′
35
Херард Мартин
21
Френки де Йонг
71′
24
Эрик Гарсия
80′
9
Роберт Левандовски
71′
20
Дани Ольмо
Статистика
5
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
13
Фолы
6
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Севилья
Чемпионат Испании: таблица и календарь