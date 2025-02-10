«Барселона» в меньшинстве разгромила «Севилью» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Севилью» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Роберт Левандовский (7-я минута), Фермин Лопес (47), Рафинья (55) и Эрик Гарсия (89). За «Севилью» отличился Рубен Варгас (8).
На 60-й минуте встречи Лопес получил прямую красную карточку на опасный подкат против полузащитника «Севильи» Джибриля Соу, который был заменен через три минуты.
«Барселона» (48 очков) выиграла третий матч подряд и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (28) прервала четырехматчевую серию без поражений и располагается на 13-й позиции.
В следующем матче «Севилья» 16 февраля сыграет на выезде против «Вальядолида», а «Барселона» днем позднее примет «Райо Вальекано».