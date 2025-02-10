«Барселона» в меньшинстве разгромила «Севилью» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Роберт Левандовский (7-я минута), Фермин Лопес (47), Рафинья (55) и Эрик Гарсия (89). За «Севилью» отличился Рубен Варгас (8).