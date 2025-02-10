«Барселона» в двух очках от «Реала», «Наполи» оступился на радость «Интеру», «Астон Вилла» Эмери прошла «Тоттенхэм»

Англия: жертва ради дерби?
Англия. Кубок. 1/16 финала
Плимут — Ливерпуль 1:0
В Плимуте Арне Слот использовал второй состав, так как основу приберег на среду, когда состоится отложенное из-за непогоды дерби с «Эвертоном». Там точно будет жарко с первых минут, а в воскресенье до перерыва зрелище отсутствовало как класс. Зато вторая половина началась с пенальти в ворота «Ливерпуля». Игрок «Плимута» пытался пробить через себя почти с линии штрафной, не имея особых шансов на успех, но попал в поднятые руки соперника.
Запахло провалом, которого накануне избежали «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». У гостей исправлять ситуацию отправился Нуньес, хотя на поле уже находились не последние игроки вроде Диогу Жоты, Диаса, Кьезы и Эллиота. Но хоть давление и усилилось, для начала младшие по рангу едва не удвоили свое преимущество. После удара открывшего счет Харди на выручку Келлехеру пришла штанга. Да и в добавленное арбитром время — до того, как сенсационный результат отстоял вратарь «Плимута», — сами красные чудом не пропустили. Развязка наступила на девятой компенсированной минуте, когда Хазард невероятным образом вытащил мяч из-под перекладины. Лидер АПЛ проиграл последней команде чемпионшипа!
Англия. Кубок. 1/16 финала
Астон Вилла — Тоттенхэм Хотспур 2:1
Несчастный «Тоттенхэм» пропустил в Бирмингеме через 58 секунд после стартового свистка. Да еще и максимально обидным образом. Во-первых, во время прохода Роджерса из центрального круга никто из игроков «шпор» не удосужился закрыть зону у штрафной, куда под передачу партнера ворвался Джейкоб Рэмси. Во-вторых, удар у игрока «Астон Виллы» получился не самым опасным, однако Кински допустил грубую ошибку и неловко отбил мяч в ворота.
Да, потом чех не раз спасал, но «шпоры» не могли дать ответ сопернику. Например, Сон Хын Мин не сумел пробить Эмилиано Мартинеса ударом в упор. Игроки «Тоттенхэма» порой промахивались с нескольких метров, тогда как неловкие действия в защите обернулись голом Роджерса. В свою очередь новичок «шпор» Тель красиво с лета переправил мяч в сетку, когда надежд на спасение почти не осталось. Команда Унаи Эмери в ⅛ финала, а его коллега Ангелос Постекоглу за неделю вылетел уже из двух кубковых турниров — несколькими днями ранее лондонцы пережили разгром от «Ливерпуля» в полуфинале Кубка лиги (0:4).
Испания: Фермин забил и удалился
Нападающий «Реал Сосьедад» Беккер сам себя поздравил с тридцатилетием, открыв счет на 38-й секунде! Форварду невольно помог поскользнувшийся защитник «Эспаньола», который не смог прервать не самую сложную передачу, а легкий рикошет в момент удара еще и помешал вратарю. Баски выдали образцовый дебют, который мог бы стать идеальным, если бы обыгравший четверых оппонентов Сучич не капитулировал перед голкипером гостей.
«Сосьедад» полностью контролировал игру, должен был забивать еще, но начал второй тайм с глупого пенальти. Несогласованность в элементарной ситуации перед штрафной, неловкая накладка от Агерда — и Хави Пуадо не упустил возможность сравнять счет. Складывайся игра чуть проще, Иманол Альгуасиль, возможно, выпустил бы на поле Арсена Захаряна. Однако пришлось бросать в бой лидеров во главе с Ойярсабалем и Кубо, которым хотели дать отдохнуть в паузе между четвертьфиналом Кубка Испании и предстоящими стыками Лиги Европы. В итоге три очка хозяевам добыл перебросивший вратаря Мендес, и баски стали чуть ближе к еврокубковой зоне.
Ничья в мадридском дерби стала подарком для «Барселоны». Но удобным раскладом еще нужно было воспользоваться. Сине-гранатовые мощно начали, и если Нюланну удалось вытянуть из угла удар Ямаля, то последовавший вслед за ним розыгрыш углового завершился скидкой Иньиго Мартинеса на пробившего в падении Левандовски. Только «Севилья» далеко не «Валенсия», которую каталонцы громили в чемпионате и Кубке Испании. Андалусийцы начали с центра, офсайдная ловушка Ханси Флика дала сбой, и Сауль вывел новичка Варгаса на пустые ворота.
К следующему ходу тренера «Барсы» хозяева оказались не готовы, и появившийся на поле сразу после перерыва Фермин Лопес первым же касанием головой замкнул мягкую подачу Педри. А еще один оперативный ответ «Севильи» — со вторым выводом на ворота Варгаса (!) — вышел не таким эффективным. По ходу атаки игроки хозяев успели дважды оказаться в положении «вне игры». Потом, правда, случился спорный эпизод с возможным фолом Кунде в собственной штрафной. И пока хозяева негодовали, качельный характер игры отменил классный удар Рафиньи.
Совсем просто, правда, не было, так как Фермина удалили за грубый подкат, который разглядел ВАР. Свое дело он сделал, а гол Эрика Гарсии в меньшинстве довершил начатое. «Барса» в двух очках от «Реала» и в одном — от «Атлетико». Этот чемпионат Испании обещает невероятную развязку.
Италия: «Лацио» держится в четверке
«Лацио» мощно вернулся в лигочемпионскую четверку, разорвав оборону «Монцы». О колоссальном преимуществе римлян говорит соотношение ударов по итогам первого тайма (16−0). Даже удивительно, что команда Сальваторе Боккетти продержалась сухой целых полчаса. Однако потом на сцену вышел Кастельянос. До перерыва форвард «орлов» успел головой сбросить мяч под удар Марушичу и отличным пасом помог отличиться Педро. А во второй половине матча Кастельянос забил сам, в касание пробив в угол с передачи Дзакканьи. Последний же выстрел Деле-Баширу примечателен тем, что помог повторить клубный рекорд по числу голов вышедших на замену футболистов. Ровно тридцать лет назад джокеры принесли «Лацио» тринадцать мячей. Сейчас данного показателя удалось достичь за 24 тура.
После того как «Интер» в отложенном матче сенсационно проиграл «Фиорентине» (0:3), «Наполи» единолично возглавил таблицу. Теперь не нужно использовать термин «теневой лидер», а какой будет ситуация после этого тура, станет ясно в понедельник, когда у нерадзурри появится возможность взять у «фиалок» реванш на своем поле.
Ну, а «Наполи» в воскресенье столкнулся с ожесточенным сопротивлением «Удинезе». Свой гол хозяева буквально выстрадали, когда после углового Мактоминай в британском стиле отправил мяч в сетку головой. Однако неудачный вынос стоил южанам ответного удара Эккеленкампа, красиво пробившего в дальний угол. Команда Антонио Конте теряет очки во втором туре подряд, но право на ошибку у «Наполи» оставалось. Даже в случае победы «Интер» будет отставать от лидера на один балл.
Германия: «Лейпциг» остался в топ-4
Не побеждавший на протяжении четырех туров «Лейпциг» сутки спустя вернулся в топ-4 и снова опережает «Штутгарт» на одно очко. А игру с «Санкт-Паули» еще в первом тайме сделала связка Симонса и Шешко. Для начала протащивший мяч через полполя голландец отдал пас в свободную зону, и словенец, уложив на газон защитника, хладнокровно пробил в угол. А потом Шешко вернул партнеру должок: вместо удара с острого угла не глядя отдал мяч чуть назад на находившегося в идеальной позиции партнера. Созданного задела в итоге хватило для победы, хотя с 69-й минуты «быки» играли в меньшинстве из-за удаления Орбана.
Франция: Микаутадзе на первых ролях?
Болельщики «Лиона» были не в восторге от решения руководства клуба отправить в отставку Пьера Сажа. Но, возможно, первым домашним матчем новый главный тренер Паулу Фонсека заставит изменить отношение к своему назначению. Интересное решение недавно уволенного из «Милана» специалиста — включение в стартовый состав Микаутадзе. Прежде форвард сборной Грузии чаще выходил на замену, а тут отыграл полный матч. И как раз Жорж завершил разгром крепкого «Реймса», отправив мяч в пустые ворота с передачи Шерки. Это пятый гол Микаутадзе в лиге 1 и девятый — с учетом всех турниров. А главный герой вечера — Шерки, который и сам забил, и дважды ассистировал партнерам. Если идущий шестым «Лион» продолжит в том же темпе — вернется в борьбу за путевки в следующую ЛЧ.
Статистика дня
0 сухих матчей в нынешнем сезоне провел «Монпелье». Единственная команда с такими показателями в лигах «большой пятерки».
1-й раз в своей истории «Рейнджерс» проиграл домашний матч Кубка Шотландии представителю низшего дивизиона. Кроме того, до встречи с «Куинз Парк» (0:1) кубковых поражений на родном «Айброкс» не случалось с 1967 года.
6 мячей забил в текущем чемпионате Испании полузащитник «Хетафе» Арамбарри. Столько же голов у него набралось суммарно за 180 игр в предыдущих семи сезонах.
Автор: Андрей Кузичев