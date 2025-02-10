«Барселона» в двух очках от «Реала», «Наполи» оступился на радость «Интеру», «Астон Вилла» Эмери прошла «Тоттенхэм»

Болельщики «Лиона» были не в восторге от решения руководства клуба отправить в отставку Пьера Сажа. Но, возможно, первым домашним матчем новый главный тренер Паулу Фонсека заставит изменить отношение к своему назначению. Интересное решение недавно уволенного из «Милана» специалиста — включение в стартовый состав Микаутадзе. Прежде форвард сборной Грузии чаще выходил на замену, а тут отыграл полный матч. И как раз Жорж завершил разгром крепкого «Реймса», отправив мяч в пустые ворота с передачи Шерки. Это пятый гол Микаутадзе в лиге 1 и девятый — с учетом всех турниров. А главный герой вечера — Шерки, который и сам забил, и дважды ассистировал партнерам. Если идущий шестым «Лион» продолжит в том же темпе — вернется в борьбу за путевки в следующую ЛЧ.