«Аршавин еще год назад сказал “Зениту”: “Этого мальчика надо покупать”. Как 16-летний казах Сатпаев попал в “Челси”

Английский клуб сегодня объявил о трансфере юноши из Казахстана, за которого заплатили 4,3 миллиона евро.
В академии «Кайрата» используем систему «Лейпцига»
— Историческое событие для Казахстана?
— Знаковое событие — давайте лучше так сформулируем. Этот трансфер стал следствием планомерной работы клуба в последние годы. Мы изначально хотели создать в «Кайрате» хорошие условия для развития детско-юношеского, молодежного футбола. И я себе сразу отдавал отчет в том, что для подготовки даже одного игрока, который уедет в серьезный европейский клуб, понадобится минимум 10 лет. Так и произошло.
— Когда в вашей академии появился Дастан?
— Он к нам пришел 8-летним мальчиком. А в 18, получается, уедет в «Челси». Самое интересное, мне многие говорили: «Зачем ты так плотно занимаешься детско-юношеским футболом? Тебе все равно придется покупать иностранцев». Но мы же частный клуб. Поэтому должны давать шанс нашим местным ребятам, чтобы они смогли реализовать свою мечту. А она есть у всех детей, понимаете? Я часто посещаю тренировки наших детских групп, наблюдаю за ними. И, знаете, вот они играют в настоящий футбол!
— Искренний?
— Да. Искренние, азартные, все в игре! Каждый момент переживают! Вот именно они и заставляют тебя работать на все 100 процентов, заряжают этой энергией. Ты смотришь и понимаешь: ради таких детей нужно двигаться дальше.
— А в каком возрасте Сатпаев начал выделяться среди своих сверстников, и тренеры академии сказали вам: «У нас появился настоящий талант»?
— Да почти сразу! Но мы же понимаем, что в раннем возрасте мальчик может сверкать, но не факт, что в итоге станет профессиональным игроком. Очень важно не упустить таких неординарных ребят, правильно их подвести к переходу на другой уровень. Нужно дозировать нагрузки, верно развивать парней физически, чтобы в 17−18 лет они не выбыли из строя из-за травм, из-за того, что их «загнали». Мы в своей академии все время искали оптимальную систему подготовки.
— И к чему пришли?
— Сначала тренировали детей по голландской системе, затем перешли на испанскую. В итоге остановились на немецкой. Последние 5 лет перенимаем опыт «Лейпцига».
— Почему выбор пал на этот клуб?
— Футбол с каждым годом становится агрессивнее и интенсивнее. В немецкой лиге очень много борьбы, единоборств. В этом плане можно провести некоторые параллели с чемпионатом Казахстана. Но вот что интересно. Мы находимся в тесном контакте с коллегами из Лейпцигского университета. Так вот: в свое время они взяли на вооружение систему подготовки, разработанную Валерием Васильевичем Лобановским. Все это правильно «упаковали», учли современные реалии, что-то видоизменили и теперь так воспитывают свою молодежь.
Дастан Сатпаев.
«Челси» пришлет сюда своего тренера, который два года будет работать с Дастаном
— Когда «Челси» обратил внимание на Дастана?
— Когда «Челси» вышел на нас по поводу Сатпаева, мы были немного удивлены: оказывается, лондонцы уже два года следили за Дастаном!
— С 14 лет?
— Да. «Челси» в последнее время следит за среднеазиатским рынком — Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией. В этом регионе уже давно работает скаутская группа англичан. И среди всех ребят в возрасте 14 лет они выбрали Дастана и пристально за ним наблюдали. В итоге приняли решение его подписать.
— А был какой-то конкретный турнир, на котором ваш воспитанник покорил англичан?
— Не могу вам точно сказать, в какой именно момент «Челси» решил подписать Дастана. Но он выделялся на многих турнирах. В прошлом году выступал в юношеской Лиге чемпионов, забил гол, отдал результативную передачу в четырех играх. Играл в юношеской лиге Казахстана за команду U-17 и не потерялся на фоне ребят, которые его постарше на год. У него была очень хорошая статистика.
Мы выиграли турнир в Санкт-Петербурге, куда нас пригласил «Зенит». А затем победили на турнире в Швейцарии, где наши парни превзошли сверстников из «ПСЖ», «Бенфики», «Зальцбурга», местных команд. И везде Сатпаев был лидером. Так и обратил на себя внимание серьезных клубов. Но одно дело — интерес, а другое — предложение. Конкретика по Дастану исходила только от «Челси». Лондонцы прислали в «Кайрат» официальное письмо, после чего и начались переговоры.
— В декабре он поехал на просмотр в «Челси». СМИ писали, что ваш игрок произвел неплохое впечатление на англичан. Но не более того. Лично вы тогда не верили, что трансфер состоится?
— Почему не верил? В принципе, еще до командировки Дастана было понятно, что все состоится. Мы просто ничего не афишировали. Когда Сатпаев находился в «Челси», мы уже вышли на финальную стадию переговоров. Все бумаги подписаны, трансфер состоялся. Поздравляю всех наших болельщиков с этим событием.
Почему Дастан провел тогда в Англии всего две недели? Виза не позволяла находиться там дольше. Ему пока только 16. Он ездил в Лондон с родителями, сейчас вернулся и ближайшие два года проведет в аренде в «Кайрате».
— А почему вы не разрешили Дастану играть эти два года за разные команды академии «Челси», чтобы он уже там набирался опыта?
— Это невозможно по юридическим нормам. Сатпаев не является гражданином Великобритании. При этом «Челси» на два года присылает в «Кайрат» тренера, который будет работать с Дастаном по программе лондонцев внутри нашего клуба, подводить его к 18-летнему возрасту.
— А может ли Сатпаев играть за основу «Кайрата» в ближайшие два года?
— Его участие в матчах мы как раз и будем согласовывать с тренером «Челси». Специалист будет жить у нас на базе. Все это оплачивают лондонцы.
Аршавин обратил на него внимание. Но предложение сделал «Челси»
— Сумма трансфера — 4,3 миллиона евро?
— Я бы не хотел озвучивать конкретные цифры.
— Но эта сумма близка к действительности?
— Могу сказать лишь одно. Это самый большой трансфер на выход в истории казахстанского футбола. Деньги поступают напрямую в наш клуб.
— Оптимальная позиция для Сатпаева на поле?
— Он играет как центрального нападающего, так и «десятку». Может действовать и на флангах атаки.
— Сатпаев здорово проявил себя на турнире в Питере. Неужели «Зенит» не обратил на него внимание?
— Интерес со стороны «Зенита» действительно был, общались. Но до конкретного предложения дело не дошло. Повторюсь, на Дастана многие положили глаз, но «Челси» оказался расторопнее всех. Кстати, первым, кто из «Зенита» обратил внимание на Дастана и советовал питерскому клубу его приобрести, был Андрей Аршавин.
— Вот как?
— Да. Аршавин сразу «Зениту» сказал: «Надо этого мальчика покупать». Еще год назад.
— А Сатпаев по манере игры не напоминает вам Аршавина?
— Мне тяжело судить. Андрей — выдающийся игрок. Дастану еще предстоит многое доказать. Данные у него есть. Бьет с двух ног, крепкий, подготовленный. Надеюсь, наш воспитанник дорастет до самого высокого уровня. Но пока рано делать смелые прогнозы. Парню 16 лет. Он уже оказался в «Челси». Все должно сложиться.
— Какой он в общении?
— Очень скромный! Сосредоточен только на футболе. Не распыляется. У него правильное воспитание, родители его поддерживают. Вырос в обычной казахской семье. Его дедушка в свое время привел в «Кайрат». Дастан четко понимает, чего хочет достичь. Идет к своей цели. Корона на голове — точно не про него! Пока, слава богу, все правильно складывается. Иногда же как бывает? Талант огромный, но лентяй. А здесь и качества важные футбольные, и трудолюбие, и желание, и характер.
— Когда общаетесь с коллегами из России, они не сравнивают вас с Сергеем Галицким?
— Нет. Да и до Галицкого мне далеко. Еще работать и работать нужно (смеется).
Автор: Виталий Айрапетов