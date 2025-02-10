«Аршавин еще год назад сказал “Зениту”: “Этого мальчика надо покупать”. Как 16-летний казах Сатпаев попал в “Челси”

— Да почти сразу! Но мы же понимаем, что в раннем возрасте мальчик может сверкать, но не факт, что в итоге станет профессиональным игроком. Очень важно не упустить таких неординарных ребят, правильно их подвести к переходу на другой уровень. Нужно дозировать нагрузки, верно развивать парней физически, чтобы в 17−18 лет они не выбыли из строя из-за травм, из-за того, что их «загнали». Мы в своей академии все время искали оптимальную систему подготовки.