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Разгромом завершился матч «Астаны» с зарубежным клубом

Столичная «Астана» на сборах в ОАЭ одержала победу в контрольном матче над местным клубом «Галф Юнайтед», сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Григория Бабаяна, который выставил на этот матч следующий состав: Чондрич, Бартолец, Ануаров, Калаица, Шомко, Эбонг, Кенесов, Басманов, Жаксылык, Камара, Чинеду.

Клуб из ОАЭ открыл счет в первом тайме. Но затем по ходу первой половины Нурали Жаксылык восстановил равновесие. Победу столичный клуб одержал благодаря голам в концовке матча. Отличились Назми Грипши, Ннамди Аханону и Эльхан Астанов.

Напомним, ранее «Астана» уступила московскому «Спартаку» (1:4). Следующий матч команда Бабаяна проведет 13 декабря против китайского клуба «Чжэцзян».

Астана
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