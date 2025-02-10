Разгромом завершился матч «Астаны» с зарубежным клубом

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Григория Бабаяна, который выставил на этот матч следующий состав: Чондрич, Бартолец, Ануаров, Калаица, Шомко, Эбонг, Кенесов, Басманов, Жаксылык, Камара, Чинеду.
Клуб из ОАЭ открыл счет в первом тайме. Но затем по ходу первой половины Нурали Жаксылык восстановил равновесие. Победу столичный клуб одержал благодаря голам в концовке матча. Отличились Назми Грипши, Ннамди Аханону и Эльхан Астанов.
Напомним, ранее «Астана» уступила московскому «Спартаку» (1:4). Следующий матч команда Бабаяна проведет 13 декабря против китайского клуба «Чжэцзян».