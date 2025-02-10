Разгромом завершился матч «Астаны» с зарубежным клубом

Клуб из ОАЭ открыл счет в первом тайме. Но затем по ходу первой половины Нурали Жаксылык восстановил равновесие. Победу столичный клуб одержал благодаря голам в концовке матча. Отличились Назми Грипши, Ннамди Аханону и Эльхан Астанов.