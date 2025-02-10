«Оставив Миранчука в запасе, тренер многих удивил. А босса, возможно, разозлил!» Как дела у Антона в Швейцарии?

Футбольный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье поделился с «СЭ» мнением о результатах «Сьона» и перспективах Антона Миранчука.
Следующий матч очень важен для тренера «Сьона» и его будущего в команде
— В последнем туре «Сьон» проиграл в гостях с разгромным счетом 1:5. А ведь еще относительно недавно «Янг Бойз» стоял в турнирной таблице даже ниже команды Антона Миранчука. Клуб из Берна вышел из кризиса?
— Действующие чемпионы Швейцарии неудачно провели летнюю трансферную кампанию, они слабо начали чемпионат. Ну, а в Лиге чемпионов и вовсе проиграли восемь матчей из восьми. В декабре взяли нового тренера: Джорджо Контини был в последнее время ассистентом Мурата Якина в сборной Швейцарии. В это трансферное окно «Янг Бойз» серьезно усилился, ну и вот «Сьон» попал под этот каток. Последние три встречи команда из Берна выиграла с общим счетом 13:4. Сегодня она выглядит силой, способной вмешаться в борьбу за еврокубки. «Янг Бойз» даже и за чемпионство еще может побороться.
— Ну, а что «Сьон»?
— У президента «Сьона» Константена перед началом сезона была мечта забраться в топ-6 по итогам первого этапа чемпионата. Ну, а главный тренер Дидье Толо с самого начала говорил, что реальная задача — не вылететь из суперлиги, куда команда только вернулась. Недавно «Сьон» продал своего ключевого центрального защитника, ведущий полузащитник получил травму, а на январском сборе в Марокко сразу несколько игроков свалились с гриппом. В механизме «Сьона» пошли серьезные сбои, и как итог всего этого — серия из пяти матчей без побед после зимней паузы: четыре поражения и ничья.
— Все так плохо?
— О первой шестерке говорить уже не приходится. Но и вылет «Сьону» не грозит. Так что Толо, на мой взгляд, свою задачу выполняет. Другое дело, что Кристиан Константен настолько эмоционален и импульсивен, что на фоне неудачной серии матчей может пойти на резкие шаги. В этой связи следующий матч «Сьона», который он проведет дома против «Цюриха», становится очень важным для его тренера.
Игрокам «Сьона» не хватает игрового мышления, чтобы понимать Миранчука
— Как выглядит Антон Миранчук на фоне последних грустных результатов «Сьона»?
— С «Лугано» он смотрелся очень достойно и забил гол. Против «Серветта» Антон сделал голевой пас. За тот матч мы поставили ему приличные 4,5 по шестибалльной системе. Но вот с «Янг Бойз» тренер не включил Антона в стартовый состав. Толо многих удивил этим, а президента клуба, возможно, даже и разозлил. «Сьон» вообще не мог держать мяч без Антона, а в атаке не было никакой изюминки. Ну, а когда Миранчук все же вышел на поле, было уже слишком поздно.
— В тех матчах, когда Миранчук выходил на поле в этом чемпионате, «Сьон» не победил ни разу. Не акцентируют ли у вас на этом внимание на фоне того восторга, который проявлял президент клуба при подписании Антона?
— Одна из главных проблем нынешнего «Сьона» — отсутствие лидера на поле. Если бы такой был, то, возможно, и Антону было бы легче адаптироваться. Видно, что Миранчук — классный парень, а его отношения с партнерами выглядят хорошими, но все-таки он в одиночку не может выигрывать матчи, а уж тем более тащить за собой команду в первую шестерку.
Антону нужна поддержка партнеров, а те иной раз просто не могут считывать его грамотные ходы. У некоторых просто не хватает игрового мышления, чтобы разговаривать с Антоном на одном футбольном языке, и это проблема для Миранчука. Плюс травма, потом болезнь — все это объективно не способствовало адаптации в механизмы команды.
При этом по тренировочному процессу к Антону претензий нет, а два последних матча, которые он начинал в стартовом составе, принесли ему гол и результативную передачу. Думаю, что в предстоящей встрече против «Цюриха» мы вновь увидим его в стартовом составе.
Георгий Кудинов