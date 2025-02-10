«Оставив Миранчука в запасе, тренер многих удивил. А босса, возможно, разозлил!» Как дела у Антона в Швейцарии?

— С «Лугано» он смотрелся очень достойно и забил гол. Против «Серветта» Антон сделал голевой пас. За тот матч мы поставили ему приличные 4,5 по шестибалльной системе. Но вот с «Янг Бойз» тренер не включил Антона в стартовый состав. Толо многих удивил этим, а президента клуба, возможно, даже и разозлил. «Сьон» вообще не мог держать мяч без Антона, а в атаке не было никакой изюминки. Ну, а когда Миранчук все же вышел на поле, было уже слишком поздно.