Шестью голами обернулся матч «Тобола» с клубом из Узбекистана

Встреча завершилась победой казахстанского клуба со счетом 4:2.
Забитыми голами в составе «Тобола» отметились Ислам Чесноков (с пенальти), Александр Зуев, Темирлан Ерланов и Николай Сигневич. За клуб из Узбекистана забил игрок сборной Таджикистана Эхсони Панджшанбе и македонский легионер Люпчо Дориев, отличившийся с пенальти.
Напомним, «Тобол» в КПЛ-2024 занял пятое место. «Согдиана» в чемпионате Узбекистана сезона-2024 стала четвертой.
Добавим, 16 февраля «Тобол» ждет игра с участников общего этапа Лиги чемпионов 2024/25 — донецким «Шахтером», а 20 числа костанайцы сыграют с латвийской «Ригой».