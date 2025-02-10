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Шестью голами обернулся матч «Тобола» с клубом из Узбекистана

Костанайский «Тобол» провел на сборах в Турции контрольный матч с узбекской «Согдианой», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Встреча завершилась победой казахстанского клуба со счетом 4:2.

Забитыми голами в составе «Тобола» отметились Ислам Чесноков (с пенальти), Александр Зуев, Темирлан Ерланов и Николай Сигневич. За клуб из Узбекистана забил игрок сборной Таджикистана Эхсони Панджшанбе и македонский легионер Люпчо Дориев, отличившийся с пенальти.

Напомним, «Тобол» в КПЛ-2024 занял пятое место. «Согдиана» в чемпионате Узбекистана сезона-2024 стала четвертой.

Добавим, 16 февраля «Тобол» ждет игра с участников общего этапа Лиги чемпионов 2024/25 — донецким «Шахтером», а 20 числа костанайцы сыграют с латвийской «Ригой».

Тобол Кс
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