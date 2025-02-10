Шестью голами обернулся матч «Тобола» с клубом из Узбекистана

Забитыми голами в составе «Тобола» отметились Ислам Чесноков (с пенальти), Александр Зуев, Темирлан Ерланов и Николай Сигневич. За клуб из Узбекистана забил игрок сборной Таджикистана Эхсони Панджшанбе и македонский легионер Люпчо Дориев, отличившийся с пенальти.