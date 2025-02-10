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Стали известны результаты жеребьёвки ⅛ финала Кубка Англии

Сегодня, 10 февраля, состоялась жеребьёвка ⅛ финала Кубка Англии сезона-2024/2025.

Источник: Getty Images

Итоги жеребьёвки пятого раунда Кубка Англии:

  • «Астон Вилла» — «Кардифф Сити»;
  • «Престон» — «Бёрнли»;
  • «Донкастер Роверс» или «Кристал Пэлас» — «Миллуолл»;
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»;
  • «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон»;
  • «Борнмут» — «Вулверхэмптон»;
  • «Манчестер Сити» — «Плимут Аргайл»;
  • «Эксетер» или «Ноттингем Форест» — «Ипсвич Таун».

Матчи ⅛ финала Кубка Англии сезона-2024/2025 пройдут 1 марта.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Самым титулованным клубом турнира является лондонский «Арсенал», который завоевал трофей 14 раз.

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
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