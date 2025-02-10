Стали известны результаты жеребьёвки ⅛ финала Кубка Англии

Итоги жеребьёвки пятого раунда Кубка Англии:
- «Астон Вилла» — «Кардифф Сити»;
- «Престон» — «Бёрнли»;
- «Донкастер Роверс» или «Кристал Пэлас» — «Миллуолл»;
- «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»;
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон»;
- «Борнмут» — «Вулверхэмптон»;
- «Манчестер Сити» — «Плимут Аргайл»;
- «Эксетер» или «Ноттингем Форест» — «Ипсвич Таун».
Матчи ⅛ финала Кубка Англии сезона-2024/2025 пройдут 1 марта.
Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
Самым титулованным клубом турнира является лондонский «Арсенал», который завоевал трофей 14 раз.