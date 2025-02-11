Анчелотти высказался о бойкоте «Реалом» церемонии «Золотого мяча»

«Я не считаю, что наше отсутствие на церемонии было неправильным решением. Мы не пошли, потому что считали: Винисиус — явный победитель. Не имею ничего против Родри, думаю, он должен был выиграть годом ранее», — приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой на пресс-конференцию.