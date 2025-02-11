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Анчелотти высказался о бойкоте «Реалом» церемонии «Золотого мяча»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал бойкот клубом церемонии вручения награды «Золотой мяч».

Источник: Getty Images

«Я не считаю, что наше отсутствие на церемонии было неправильным решением. Мы не пошли, потому что считали: Винисиус — явный победитель. Не имею ничего против Родри, думаю, он должен был выиграть годом ранее», — приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, представители «Реала» не присутствовали на церемонии, которая состоялась 28 октября 2024 года в Париже. Форвард мадридской команды Винисиус по итогам голосования занял второе место, а обладателем награды лучшему игроку мира стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Этот расклад не устроил представителей Мадрида.

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