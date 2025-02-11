Футболистка «Барселоны» заявила, что не касалась паха соперницы

«Я никогда не нарушала и не намеревалась нарушать неприкосновенность частной жизни Даниэлы Каракас. Видно, что она намеренно врезается в меня и я касаюсь ее ноги. В этом нет никакого прикосновения к интимной зоне или тем более намерения. Ни при каких обстоятельствах мне не пришло бы в голову прикасаться к интимным частям тела ни одной из моих коллег, это противоречит моим принципам, и я никогда не буду этого делать», — приводит слова Леон аккаунт «Барселоны» в соцсети Х.