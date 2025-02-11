Футболистка «Барселоны» заявила, что не касалась паха соперницы

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Испанская футболистка «Барселоны» Мапи Леон прокомментировала инцидент, произошедший в матче чемпионата страны против «Эспаньола», заявив, что не трогала соперницу Даниэлу Каракас за паховую зону.
В воскресенье «Барселона» обыграла «Эспаньол» в матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. После встречи в соцсетях распространилось видео момента, на котором Леон пыталась спровоцировать Каракас, потрогав ее вблизи паховой зоны. В «Эспаньоле» заявили, что готовы поддержать свою футболистку, если она захочет обратиться в суд.
«Я никогда не нарушала и не намеревалась нарушать неприкосновенность частной жизни Даниэлы Каракас. Видно, что она намеренно врезается в меня и я касаюсь ее ноги. В этом нет никакого прикосновения к интимной зоне или тем более намерения. Ни при каких обстоятельствах мне не пришло бы в голову прикасаться к интимным частям тела ни одной из моих коллег, это противоречит моим принципам, и я никогда не буду этого делать», — приводит слова Леон аккаунт «Барселоны» в соцсети Х.
«Вокруг моего имени были поднят шум и полемика, они направлены только на то, чтобы навредить моему имиджу. Я очень расстроена и подавлена, именно поэтому оставляю за собой право подать в суд на любого, кто попытается воспользоваться этим игровым моментом, чтобы причинить мне вред и продолжать клеветать», — добавила 29-летняя футболистка.