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Стало известно, как Левандовски помогает Фати вернуться в состав «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ансу Фати намерен продолжить карьеру в каталонской команде.

Источник: Getty Images

Как сообщает Cadena Ser, Фати окончательно отказался от варианта с переходом в чемпионат Турции — футболист прилагает максимальные усилия, чтобы убедить главного тренера «блауграны» Ханс-Дитера Флика. Отмечается, что игрок остаётся после тренировок, чтобы позаниматься индивидуально. С ним проводит занятия нападающий Роберт Левандовски, который помогает одноклубнику поскорее набрать форму и вернуться в состав.

Напомним, Ансу Фати находится в составе основной команды «Барселоны» с конца сентября 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 10 млн.

Барселона