Стало известно, как Левандовски помогает Фати вернуться в состав «Барселоны»

Как сообщает Cadena Ser, Фати окончательно отказался от варианта с переходом в чемпионат Турции — футболист прилагает максимальные усилия, чтобы убедить главного тренера «блауграны» Ханс-Дитера Флика. Отмечается, что игрок остаётся после тренировок, чтобы позаниматься индивидуально. С ним проводит занятия нападающий Роберт Левандовски, который помогает одноклубнику поскорее набрать форму и вернуться в состав.