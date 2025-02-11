«Я готов быть униженным». Телохранитель Месси сделал громкое заявление

«Я хотел бы выразить искреннюю благодарность работникам службы безопасности стадионов в Гондурасе и Перу за их профессионализм и помощь, которые были для меня поистине бесценны.



В мои обязанности не входит задерживать болельщиков, которые выбегают на поле. Это обязанность сотрудников службы безопасности стадиона. Но давайте будем честны: большинство из них — и я подчёркиваю “большинство”, не обобщая, — не до конца сосредоточены на своих обязанностях. Вместо того чтобы обеспечивать безопасность, они больше заняты просмотром игры или фото- и видеосъёмкой. И поскольку они не обращают внимания, я принял решение по собственной инициативе вмешаться и разобраться с ситуацией в случае такого вторжения.



Пожалуйста, господа сотрудники службы безопасности, я прошу вас со всем уважением и серьёзностью: будьте бдительны. Делайте работу, за которую вам платят. Безопасность стадиона, игроков и болельщиков зависит от вас. Я всегда буду рядом, чтобы поддержать вас, всегда готов вмешаться, когда это необходимо. Но если вы не сделаете свою часть работы, мне будет очень трудно справиться с этой миссией в одиночку.



Я не знаменитость, и у меня нет эго. Я не зарабатываю $ 3 млн в год, как могут утверждать некоторые СМИ. Я просто работник, как и миллионы других, каждый день выкладываюсь на полную, чтобы выполнить свою миссию с ответственностью и гордостью. Моя роль — обеспечить безопасность людей, с которыми я работаю, и не причинить вреда ни одному болельщику, и ради этого я готов сделать всё, что потребуется.



Я готов бежать по полю в кроссовках. Упасть лицом вниз перед тысячами людей. Быть сбитым с ног и униженным, если это необходимо. Ничто из этого не имеет для меня значения. Потому что мой имидж не имеет значения — важна только моя миссия. И если однажды мне придётся отдать свою жизнь, чтобы выполнить свой долг, я сделаю это без колебаний», — написал Чуэко в на своей странице в одной из социальных сетей.