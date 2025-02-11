Вингер «Реала» Родриго отреагировал на слухи об интересе клубов из Саудовской Аравии

«Я не много знаю о предложениях, это должен знать мой отец, который является моим агентом. Я очень счастлив в Мадриде. Я очень счастлив и хочу остаться здесь на долгие годы, и я благодарен клубу. Не знаю, есть ли у клуба предложения», — приводит слова Родриго Marca.