Сколько зарабатывал легендарный футболист СССР в Израиле. «Заоблачные деньги!»

«Когда Андрей приехал к нам, мне сказали просмотреть его на нескольких тренировках. На это я ответил, что это он должен просматривать нас, а не мы его, — рассказывал тренер “Маккаби” Цвика Розен. — Он здоров и этого достаточно. Его спортивное образование было великолепным. Он был настоящим спортсменом, примером для подражания, кроме того, отлично говорил на иврите и стал другом Израиля, принимая живейшее участие в судьбе страны и всегда поддерживая нас».