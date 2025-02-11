Сколько зарабатывал легендарный футболист СССР в Израиле. «Заоблачные деньги!»

Легендарный полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» Андрей Баль во времена перестройки отправился за рубеж. В 1990 году, чувствуя, как ему тяжело выдерживать конкуренцию с молодыми игроками, 32-летний Баль приехал в Израиль, где подписал контракт с «Маккаби» из Тель-Авива.
Впрочем, вскоре после переезда стало ясно — с оценкой своего физического состояния полузащитник явно погорячился. В Израиле он оказался суперконкурентноспособным.
«Когда Андрей приехал к нам, мне сказали просмотреть его на нескольких тренировках. На это я ответил, что это он должен просматривать нас, а не мы его, — рассказывал тренер “Маккаби” Цвика Розен. — Он здоров и этого достаточно. Его спортивное образование было великолепным. Он был настоящим спортсменом, примером для подражания, кроме того, отлично говорил на иврите и стал другом Израиля, принимая живейшее участие в судьбе страны и всегда поддерживая нас».
Советский полузащитник быстро адаптировался в новой стране и мигом стал местным любимчиком. И пускай в «Маккаби» он ничего выиграть не успел и надолго не задержался — из-за разногласий с главным тренером Аврамом Грантом. Но зато после перехода в «Бней Иегуда» из Тель-Авива он выиграл Кубок Тото (третий по значимости трофей в Израиле), а также взял серебро и бронзу чемпионата.
Да и, кроме того, в Израиле Баль еще и прилично заработал!
«В “Маккаби” я получал 40 тысяч долларов в год. Для Израиля это заоблачные деньги! А вот когда на тренерскую работу перешел, зарплату мне подняли», — признавался Баль.
Футболист закончил карьеру в Израиле в 1993 году, а после еще семь лет работал там тренером. Сначала занимался с молодежными командами «Маккаби», после тренировал «Маккаби» из Герцлии, затем «Акоах», а в 2001-м вернулся на родину.
Богдан Горбунов