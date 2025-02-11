Суд оправдал футболистку «Челси», назвавшую полицейского «тупым белым»

Во вторник присяжные в Королевском суде Кингстона вынесли оправдательный вердикт после обсуждения, длившегося около 4,5 часов. В суде футболистка сборной Австралии Керр заявила, что констебль использовал свою власть над ней и никогда не сможет понять, «через что мы прошли и какой страх испытывали за свои жизни».