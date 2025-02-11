Суд оправдал футболистку «Челси», назвавшую полицейского «тупым белым»

Керр вместе с футболисткой «Вест Хэма» Кристи Мьюис доставили в полицейский участок 30 января 2023 года после жалобы таксиста на девушек, которые отказались оплачивать ему расходы на чистку салона от рвотных масс и пытались разбить стекло автомобиля. В полицейском участке 31-летняя Керр поругалась с констеблем Стивеном Ловеллом, назвав его «тупым белым».
Во вторник присяжные в Королевском суде Кингстона вынесли оправдательный вердикт после обсуждения, длившегося около 4,5 часов. В суде футболистка сборной Австралии Керр заявила, что констебль использовал свою власть над ней и никогда не сможет понять, «через что мы прошли и какой страх испытывали за свои жизни».
После вынесения вердикта футболистка призналась, что сожалеет по поводу того, как выразила свои мысли, но добавила, что ее послание по-прежнему актуально.