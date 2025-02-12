Феликсу не суждено заиграть на топ-уровне. Его судьба в футболе — быть разменной монетой

Несколько лет назад о себе и игроках такой формации очень метко сказал бывший плеймейкер «Астон Виллы» Хота Рамальо. «С каждым годом я ловил себя на мысли, что теряю мотивацию и не получаю удовольствия от игры. Пару лет назад я был волен делать с мячом всё, что хотел. Теперь же каждый тренер желает играть одинаково, и тренировки сводятся к беготне. Классического 10-го номера больше не существует. Такой футболист, как Хуан Рикельме, сегодня бы не играл», — сокрушается испанец, завершивший карьеру в 30 лет.