Фанаты «Челси» раскритиковали трансфер 16-летнего таланта из Казахстана: известна причина

Проблемы «синих» с реализацией очевидны и команда давно нуждается в альтернативе сенегальцу Николасу Джексону. Поэтому болельщики разочарованы очередным подписанием молодого футболиста, который никак не решит текущие проблемы команды, сообщает Chelsea News.