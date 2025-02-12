Фанаты «Челси» раскритиковали трансфер 16-летнего таланта из Казахстана: известна причина

«Челси» продолжает привлекать перспективных молодых игроков, но болельщики задаются вопросом, почему в зимнее трансферное окно не была усилена основная линия нападения.
Проблемы «синих» с реализацией очевидны и команда давно нуждается в альтернативе сенегальцу Николасу Джексону. Поэтому болельщики разочарованы очередным подписанием молодого футболиста, который никак не решит текущие проблемы команды, сообщает Chelsea News.
Напомним, что Сатпаев перешел в «Челси» из алматинского «Кайрата». Однако до исполнения совершеннолетия он останется защищать цвета казахстанского клуба.
Сообщалось, что «Кайрат» выручит рекордные 4,3 миллиона евро за футболиста.