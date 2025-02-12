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Фанаты «Челси» раскритиковали трансфер 16-летнего таланта из Казахстана: известна причина

Стало известно, почему фанаты лондонского «Челси» остались недовольными после трансфера 16-летнего казахстанца Дастана Сатпаева, передают Vesti.kz.

Источник: Спорт-Экспресс

«Челси» продолжает привлекать перспективных молодых игроков, но болельщики задаются вопросом, почему в зимнее трансферное окно не была усилена основная линия нападения.

Проблемы «синих» с реализацией очевидны и команда давно нуждается в альтернативе сенегальцу Николасу Джексону. Поэтому болельщики разочарованы очередным подписанием молодого футболиста, который никак не решит текущие проблемы команды, сообщает Chelsea News.

Напомним, что Сатпаев перешел в «Челси» из алматинского «Кайрата». Однако до исполнения совершеннолетия он останется защищать цвета казахстанского клуба.

Сообщалось, что «Кайрат» выручит рекордные 4,3 миллиона евро за футболиста.

Челси
Кайрат
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