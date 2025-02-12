Еркебулан Сейдахмет забил первый гол за «Актобе»

Это случилось в товарищеском матче с узбекистанским клубом «Бухара». Сейдахмет отличился на восьмой минуте игры, открыв счет в игре.
Сам матч завершился со счетом 2:2. Еще один мяч в составе «Актобе» забил Мирам Кикбаев. «Актобе» вслед за Сейдахметом подпишет еще одного экс-игрока «Кайрата».
Напомним, последним клубом Сейдахмета был «Кайрат», за который выступал с 2019 года. В прошлом сезоне он провел за алматинцев 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Также в карьере воспитанника «Монтажника» были «Тараз», «Жетысу», российская «Уфа» и болгарский «Левски».