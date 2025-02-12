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Еркебулан Сейдахмет забил первый гол за «Актобе»

Казахстанский полузащитник Еркебулан Сейдахмет забил первый гол за свой новый клуб — «Актобе», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Это случилось в товарищеском матче с узбекистанским клубом «Бухара». Сейдахмет отличился на восьмой минуте игры, открыв счет в игре.

Сам матч завершился со счетом 2:2. Еще один мяч в составе «Актобе» забил Мирам Кикбаев. «Актобе» вслед за Сейдахметом подпишет еще одного экс-игрока «Кайрата».

Напомним, последним клубом Сейдахмета был «Кайрат», за который выступал с 2019 года. В прошлом сезоне он провел за алматинцев 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Также в карьере воспитанника «Монтажника» были «Тараз», «Жетысу», российская «Уфа» и болгарский «Левски».

Актобе
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