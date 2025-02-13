Черчесов выбрал новую работу после увольнения из сборной Казахстана

По информации Legalbet, в назначении российского специалиста заинтересована «Академия Пушкаша». Отмечается, что представители клуба уже связывались с Черчесовым.
Сообщается, что агенты активно ищут варианты для Черчесова в венгерских клубах. Российский специалист готов возглавить «Академию Пушкаша», но готов обсуждать возможное назначение лишь после того, как определится будущее нынешнего тренера клуба. Соглашение с действующим тренером команды Жольтом Хорняком истекает летом.
Ранее руководство «Академии Пушкаша» приглашало Черчесова на воскресный матч 19-го тура чемпионата Венгрии с «Ференцварошем», где российский тренер встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном.
С декабря 2021 года по июль 2023-го Черчесов возглавлял «Ференцварош», с которым выиграл два чемпионских титула и Кубок Венгрии. Последним местом работы тренера была сборная Казахстана, откуда он был уволен в январе 2025 года.
Напомним, 61-летний Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала всего одно очко при разнице мячей 0:15.
До Казахстана российский специалист тренировал сборную России, польскую «Легию», московские «Динамо» и «Спартак», пермский «Амкар», грозненский «Терек», сочинскую «Жемчужину», австрийские «Ваккер-Тироль» и «Куфштайн».