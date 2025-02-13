Новое в деле Пакета: он намеренно получил желтую, чтобы сделать «подарок» брату. Луис Энрике тоже замешан

Энрике попал под подозрение осенью 2024-го — тогда стало известно, что нынешний нападающий «Зенита» в 2023 году получил около 7 тысяч долларов от… дяди Пакета Бруно Толентино. По странному стечению обстоятельств, Толентино высылал деньги Энрике в те дни, когда тот получил сразу три желтые карточки за две недели. Бразильской прессе этот факт показался подозрительным, учитывая, что до сезона-2022/23 Энрике за всю карьеру получил только шесть предупреждений.