Новое в деле Пакета: он намеренно получил желтую, чтобы сделать «подарок» брату. Луис Энрике тоже замешан

Луис Энрике перешел в «Зенит» в конце января. Уже тогда было известно, что имя 24-летнего бразильца фигурировало в «ставочном деле» Лукаса Пакета, но сейчас этим слухам дан новый ход. Вингер якобы намеренно получил желтую карточку в одном из матчей за «Бетис». У Пакета проблемы еще жестче.
Что известно о «ставочном деле»?
Скандал с полузащитником «Вест Хэма» Лукасом Пакета разгорелся весной 2024 года — тогда английская Футбольная ассоциация выпустила следующее заявление: «Утверждается, что Лукас Пакета непосредственно пытался повлиять на ход, проведение или любой другой аспект или событие в этих матчах, намеренно пытаясь получить карточку от судьи с неправомерной целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек получили прибыль».
Чиновники назвали список подозрительных матчей: речь шла об играх против «Лестера» в ноябре 2022-го, «Астон Виллы» в марте, «Лидса» в мае и «Борнмута» в августе 2023-го.
Хотя расследование в отношении Пакета обнародовали весной 2024-го, длилось оно как минимум с лета 2023 года — из-за этого даже сорвался потенциальный трансфер полузащитника в «Манчестер Сити». «Горожане» тогда вышли из сделки без объяснения причин, но, по слухам, просто узнали, что Пакета в будущем могут забанить.
Однако пока Лукас в строю — играть ему не запретили, а «Вест Хэм» футболиста полностью поддерживает. В этом сезоне Лукас — железно основной футболист «молотобойцев».
При чем тут Луис Энрике?
В ходе расследования «дела Пакета» власти обнаружили около 80 участников схемы, среди которых были друзья и родственники Лукаса. В числе прочих упоминался тогда еще футболист «Ботафого» Луис Энрике — его подозревали в намеренном получении желтых карточек в ла лиге, когда вингер играл за «Бетис».
Энрике попал под подозрение осенью 2024-го — тогда стало известно, что нынешний нападающий «Зенита» в 2023 году получил около 7 тысяч долларов от… дяди Пакета Бруно Толентино. По странному стечению обстоятельств, Толентино высылал деньги Энрике в те дни, когда тот получил сразу три желтые карточки за две недели. Бразильской прессе этот факт показался подозрительным, учитывая, что до сезона-2022/23 Энрике за всю карьеру получил только шесть предупреждений.
Толентино тогда подтвердил факт транзакции, но заявил, что просто вернул Энрике долг. А 10 февраля перевод подтвердила и бразильская прокуратура — этот факт попал в огромный, почти 700-страничный пакет документов по расследованию. На его основании прокуратура обвинила дядю Пакета в организации договорных матчей.
Новичку «Зенита» предъявлять обвинения не стали — хотя изначально рассматривали такую возможность. В ла лиге и Бразилии претензии тоже не выдвинули.
Новый поворот в деле
Однако 10 февраля дело получило новый виток: свои показания дал Бруно Лопес де Моура, обвиняемый в причастности к скандалу. Он утверждает, что получил указание сделать ставку от Марлона Бруно Насименто Силвы. Ставка была на два события 12 марта 2023 года: Лукас Пакета получит желтую карточку в матче с «Астон Виллой» а Луис Энрике — в игре с «Вильярреалом».
Ставки зашли: Пакета получил желтую карточку за фол на Джоне Макгинне, а Энрике был предупрежден после выхода на замену. По словам де Моуры, выигрыш со ставки на желтую Пакеты стал «подарком» на день рождения его брата Матеуса. Детали о вовлечении Энрике не уточнялись.
Окончательный итог дела пока неизвестен. Но, как утверждает ESPN, Энрике не был включен в список обвиняемых, хотя его кандидатура обсуждалась. Пакета все еще грозят санкции.
Бывший переводчик «Динамо» и агент ФИФА Гильерме Рейс считает, что Энрике выбрал переезд в Россию как раз из-за скандала со ставками: «В Бразилии говорят, что несмотря на огромное количество предложений, Луис Энрике сделал выбор в пользу “Зенита” из-за скандала со ставками. Он тоже получил деньги из игровых домов. В России намного меньше шансов на дисквалификацию или другие санкции, чем в европейских лигах», — сказал Рейс в интервью Metaratings.
Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в конце января за 30 миллионов евро. Соглашение сине-бело-голубых с вингером рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на сезон.
Артем Белинин