Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ливерпуль» наказали в историческом дерби. Дикий гол на 90+8-й и драка после свистка!

Идеальное прощание с «Гудисон Парк». И обострение чемпионской интриги.

Источник: Getty Images

В день первого раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграл в чемпионате Англии. Команда Арне Слота, победив на общем этапе, попала сразу в ⅛ финала еврокубка. Но и сегодня у «красных» был важнейший матч — мерсисайдское дерби! Кстати, последнее на «Гудисон Парк». После завершения сезона старую арену снесут.

«Ливерпуль» в игре с «Эвертоном» выставил уникальный стартовый состав. Как сообщила Opta Sports, в основе «красных» впервые за всю историю в АПЛ не было ни одного англичанина. Но хотя бы на скамейке запасных присутствовал квартет своих, включая Александер-Арнольда.

Впрочем, даже максимально интернациональный состав не помог «Ливерпулю» доминировать на поле «Эвертона». Хозяева, вдохновлённые тремя победами подряд в АПЛ под руководством своего нового тренера Дэвида Мойеса, бились с лидером чемпионата без какой-либо робости. «Эвертон» старался не закрываться, отвечать атакой на атаку, так что скорости в дебюте встречи были приличные. Правда, ноги у игроков зачастую работали быстрее головы — много борьбы, эмоций и сумбура, но полное отсутствие голевых моментов и даже ударов. Разрушители выигрывали дуэли у созидателей.

Однако первый же момент «Эвертон» превратил в гол на 12-й минуте! Команда Мойеса забила благодаря хитрому розыгрышу штрафного. Бету сделал движение вдоль воображаемой офсайдной линии, тем не менее избежал положения «вне игры», видимо, из-за глубокой позиции Брэдли. Брэнтуэйт вырезал тонкий проникающий пас на ход форварду, а тот реализовал выход один на один.

«Ливерпуль» очень быстро отыгрался, также использовав свой первый момент. Команда Слота стремилась давить справа за счёт связки Брэдли — Салах. Миколенко было тяжело, и в итоге украинец не заблокировал кросс на Мак Аллистера. Чемпион мира феноменально решил эпизод в штрафной — сумел пробить головой, находясь полубоком к воротам.

Первый тайм так и закончился со счётом 1:1, в том числе по ударам в створ. Ни «Ливерпуль», ни «Эвертон» почти ничего не создали. Скорости стали падать. А вот качество атакующих действий у команд не росло. До перерыва заметным событием стала ещё травма Ндиайе: уходя с поля, сенегалец закрыл лицо майкой — ему было больно до слёз.

Во втором тайме голевых моментов больше не стало. Болельщики наблюдали на «Гудисон Парк» скорее хорошую драку, нежели игру в футбол. «Эвертон» вырывал зубами ничью, а если повезёт, то и победу. Только через 10 минут после перерыва мог состояться гол, причём в исполнении команды Мойеса. Защитники «Ливерпуля» потеряли в собственной штрафной Дукуре — тот бил головой после кросса справа. Ворота для форварда оказались узковаты.

«Красные» мучились на поле, а Слот был в ярости. Таким нидерландского тренера «Ливерпуля» увидишь не каждый день. Совсем нехорошо почувствовал себя Арне, когда «Эвертон» забил после углового, но гол отменили из-за офсайда. И кто выручил лидера АПЛ в этих обстоятельствах? Конечно же, Салах! Вышедший на замену англичанин Джонс классно доработал в чужой штрафной, выиграв нейтральный мяч, а египтянин преуспел на добивании. Открывшись на дальнем углу вратарской, Мо реализовал первый удар «Ливерпуля» в створ в этом тайме.

Фанаты «Ливерпуля» запели, а «Гудисон Парк» заскучал. После пропущенного гола и из «Эвертона» как будто выпустили воздух. «Красные» контролировали игру, уничтожали все попытки хозяев что-то придумать впереди. Судья добавил пять минут. Казалось, лидер АПЛ доведёт игру до победы и увеличит отрыв от «Арсенала» до девяти очков. Но какая развязка ждала мерсисайдское дерби! Когда истекло компенсированное время, «Эвертон» из последних сил доставил мяч в штрафную, а набежавший из глубины защитник Тарковски зарядил под перекладину. Потом ещё VAR сыграл на нервах у болельщиков — проверял гол. Были подозрения на офсайд или фол на Конате. Тем не менее рефери Майкл Оливер не отменил забитый мяч, а после финального свистка команды устроили заварушку прямо на газоне. Эти минуты стоили всей игры.

Анатолий Романов

Эвертон
2:2
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 15
12.02.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Goodison Park
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Арне Слот
Голы
Эвертон
Бету
(Джарред Брантуэйт)
11′
Джеймс Тарковски
(Тим Ироэгбунам)
90+8′
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Мохамед Салах)
16′
Мохамед Салах
73′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
6
Джеймс Тарковски
15
Джейк О`Брайен
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
16
Абдулай Дукуре
45+3′
90+12′
14
Бету
27
Идрисса Гей
37′
77′
24
Карлос Алькарас
29
Йеспер Линдстрем
35′
77′
42
Тим Ироэгбунам
37
Джеймс Гарнер
87′
18
Эшли Янг
10
Илиман Ндиай
25′
11
Джек Харрисон
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
11
Мохамед Салах
26
Эндрю Робертсон
27′
69′
21
Константинос Цимикас
84
Конор Брэдли
45+2′
61′
66
Трент Александр-Арнолд
38
Райан Гравенберх
61′
17
Кертис Джонс
63′
90+12′
7
Луис Диас
88′
20
Диогу Жота
18
Коди Гакпо
69′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
9
Фолы
20
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эвертон
Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь