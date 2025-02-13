«Ливерпуль» наказали в историческом дерби. Дикий гол на 90+8-й и драка после свистка!

Фанаты «Ливерпуля» запели, а «Гудисон Парк» заскучал. После пропущенного гола и из «Эвертона» как будто выпустили воздух. «Красные» контролировали игру, уничтожали все попытки хозяев что-то придумать впереди. Судья добавил пять минут. Казалось, лидер АПЛ доведёт игру до победы и увеличит отрыв от «Арсенала» до девяти очков. Но какая развязка ждала мерсисайдское дерби! Когда истекло компенсированное время, «Эвертон» из последних сил доставил мяч в штрафную, а набежавший из глубины защитник Тарковски зарядил под перекладину. Потом ещё VAR сыграл на нервах у болельщиков — проверял гол. Были подозрения на офсайд или фол на Конате. Тем не менее рефери Майкл Оливер не отменил забитый мяч, а после финального свистка команды устроили заварушку прямо на газоне. Эти минуты стоили всей игры.