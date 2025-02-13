«Невозможно отказаться»: Винисиусу сделали предложение из Саудовской Аравии

По данным источника, Винисиус лично встречался с представителями Саудовской Аравии в 2023 году и в ходе 15-минутной беседы с участием членов королевского дома проявил интерес к предложениям, от которых, по мнению его окружения, невозможно отказаться. Финансовые аспекты были согласованы на второй встрече в Праге, тогда его агенты общались с вице-президентом саудовской Про-лиги Саадом Аль-Лазизом. Три недели назад агент футболиста отправился на переговоры в арабскую страну, которая настаивает на переходе бразильца в летнее трансферное окно.