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«Невозможно отказаться»: Винисиусу сделали предложение из Саудовской Аравии

Marca: Винисиус и его агенты с 2023 года ведут переговоры о с Саудовской Аравией.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и его агенты с 2023 года ведут переговоры с представителями Саудовской Аравии о переходе в местный чемпионат, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы Саудовской Аравии готовы предложить Винисиусу 1 миллиард евро за пятилетний контракт в случае его трансфера за рекордные 300 млн евро. Летом 2024 года СМИ писали, что футболист отклонил предложение о переходе в саудовский «Аль-Ахли». На этой неделе Винисиус заявил, что на него не выходили с предложениями другие клубы, а сам он хотел бы продолжить карьеру в «Реале».

По данным источника, Винисиус лично встречался с представителями Саудовской Аравии в 2023 году и в ходе 15-минутной беседы с участием членов королевского дома проявил интерес к предложениям, от которых, по мнению его окружения, невозможно отказаться. Финансовые аспекты были согласованы на второй встрече в Праге, тогда его агенты общались с вице-президентом саудовской Про-лиги Саадом Аль-Лазизом. Три недели назад агент футболиста отправился на переговоры в арабскую страну, которая настаивает на переходе бразильца в летнее трансферное окно.

Винисиусу 24 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В составе «Реала» он стал трехкратным чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, трижды — Суперкубок страны, по два раза — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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