Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар раскритиковал мячи, которыми играют в Бразилии

Футболист Неймар недоволен мячами, которыми играют в Бразилии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар раскритиковал мяч, используемый в Лиге Паулисты.

В ночь на четверг по московскому времени Неймар провел свой третий матч за бразильский «Сантос» после возвращения в команду. В 9-м туре чемпионата штата Сан-Паулу «Сантос» проиграл «Коринтиансу» со счетом 1:2. Неймар вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«При всем уважении к спонсору, я думаю, им нужно немного доработать этот мяч. Этот мяч очень плох, его нужно немного улучшить, чтобы помочь нашему чемпионату», — цитирует Неймара Globo.

Неймар является воспитанником «Сантоса», он выступал за команду с 2009 по 2013 год. Бразильский клуб объявил о возвращении форварда 30 января.

Ранее саудовский «Аль-Хиляль» сообщил об уходе Неймара. Бразилец защищал цвета команды с августа 2023 года. Из-за череды травм нападающий успел провести за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч.