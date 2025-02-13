Неймар раскритиковал мячи, которыми играют в Бразилии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар раскритиковал мяч, используемый в Лиге Паулисты.
В ночь на четверг по московскому времени Неймар провел свой третий матч за бразильский «Сантос» после возвращения в команду. В 9-м туре чемпионата штата Сан-Паулу «Сантос» проиграл «Коринтиансу» со счетом 1:2. Неймар вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте, не отметившись результативными действиями.
«При всем уважении к спонсору, я думаю, им нужно немного доработать этот мяч. Этот мяч очень плох, его нужно немного улучшить, чтобы помочь нашему чемпионату», — цитирует Неймара Globo.
Неймар является воспитанником «Сантоса», он выступал за команду с 2009 по 2013 год. Бразильский клуб объявил о возвращении форварда 30 января.
Ранее саудовский «Аль-Хиляль» сообщил об уходе Неймара. Бразилец защищал цвета команды с августа 2023 года. Из-за череды травм нападающий успел провести за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч.