Неймар раскритиковал мячи, которыми играют в Бразилии

В ночь на четверг по московскому времени Неймар провел свой третий матч за бразильский «Сантос» после возвращения в команду. В 9-м туре чемпионата штата Сан-Паулу «Сантос» проиграл «Коринтиансу» со счетом 1:2. Неймар вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте, не отметившись результативными действиями.