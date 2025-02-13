«Милан» поддерживает Консейсау и исполняет его желания. Чем это может обернуться для клуба?

Скорее всего, платить за такую стратегию придется результатами. В серии А «Милан» идет седьмым, Лиги чемпионов осенью может и не быть. Зато Консейсау проведет предсезонку и окончательно соберет состав под себя. Пример «Наполи» показывает, что без еврокубков при наличии системного тренера и подходящих ему исполнителей бороться за скудетто можно и нужно. Осталось понять, тот самый ли Консейсау специалист или «Милан» теряет время и деньги.