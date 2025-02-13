«Милан» поддерживает Консейсау и исполняет его желания. Чем это может обернуться для клуба?

Стыковые матчи Лиги чемпионов стартовали двумя полностью противоположными по содержанию днями. Вторник вдвое превзошел среду по голам и просто выглядел ярче, в том числе из-за статуса команд. Но закрылась игровая лигочемпионская неделя тоже интересно, конечно.
Ни одной ничьей, во всех противостояниях сохранилась интрига, есть несколько привлекательных локальных сюжетов. «Селтик» не уступил «Баварии» ни в чем, кроме счета, «Монако» в третий раз за евросезон проиграл с удалением, Де Кетеларе вернулся в Брюгге с «Аталантой» и получил неожиданные 1:2. Насыщенно, хоть и сдержанно.
Наиболее объемные выводы, наверное, возникли по матчу «Фейеноорда» и «Милана». Если до стартового свистка все складывалось в пользу итальянцев, то на поле ситуация развернулась на 180 градусов.
3 февраля Роттердам лишился лучшего бомбардира — Сантьяго Хименеса, который спустя девять дней вышел ему же забивать. 10-го числа клуб уволил главного тренера Брайана Приске, его временно замещает Паскаль Босшаарт из молодежки.
То есть за неделю голландцы остались без основного наконечника и руководителя. Вводные кричали, что команда Консейсау фаворит. А в итоге — 1:0 «Фейеноорд». На результат существенно повлияла погода, в Нидерландах неистово лил дождь, из-за которого Меньян не справился с простейшим ударом Пайшао на третьей минуте. Но это никакое не оправдание, условия одинаковые для всех.
У «Милана» было еще 90 минут, чтобы исправиться. Не вышло. Не только по причине ливня, затруднявшего ход мяча. В атакующих действиях футболистов чувствовалась разрозненность. Дуэт впереди состоял из двух новичков — того самого Хименеса и Жоау Феликса.
Особенно выбивался Сантьяго. До мексиканца крайне редко доходил мяч — меньше него касаний из игроков старта обеих команд лишь у Аясе Уэды, которого заменили в перерыве. Хименес же отбегал 82 минуты. Ни одной успешной попытки дриблинга из пяти, один удар весом 0.03 xG и 11 передач с точностью 73%. Провал.
Португалец действовал гораздо полезнее и энергичнее. Видно, что желания у Феликса навалом, об этом говорит даже оборонительная статистика: два отбора и два перехвата. С созиданием по цифрам тоже порядок. В створ три раза бил, две ключевые передачи отдал. Потерь, правда, многовато, только Леау его по данному показателю превосходит.
И все равно у Жоау постоянно появлялись причины беситься. То отдаст в пустую зону, а партнер не поймет. То единоборство проиграет (всего 6 из 14 выиграл). То сам не поймет, куда открываться. В перспективе он может стать одним из самых эффективных футболистов «Милана», но пока, как и Хименес, скорее невпопад.
Обоих недавно взяли специально для Консейсау. Клуб вообще безоговорочно поддерживает Сержиу — руководство встало на его сторону в конфликтах с Моратой и капитаном Калабрией, избавившись и от того, и от другого. Боссы наверняка понимали, насколько смело перелопачивать состав и ворошить раздевалку прямо по ходу сезона, в его разгар. Поэтому специалисту вне зависимости от исхода ответной встречи вряд ли что-то грозит, тем более один трофей под его началом уже добыт.
Скорее всего, платить за такую стратегию придется результатами. В серии А «Милан» идет седьмым, Лиги чемпионов осенью может и не быть. Зато Консейсау проведет предсезонку и окончательно соберет состав под себя. Пример «Наполи» показывает, что без еврокубков при наличии системного тренера и подходящих ему исполнителей бороться за скудетто можно и нужно. Осталось понять, тот самый ли Консейсау специалист или «Милан» теряет время и деньги.