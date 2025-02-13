Экс-владельцу «Интера» вернули переведенные мошенникам деньги

РИМ, 13 фев — РИА Новости. Итальянская полиция вернула бывшему владельцу миланского футбольного клуба «Интер» Массимо Моратти почти миллион евро, которые тот перевел мошенникам якобы на освобождение захваченных на Ближнем Востоке журналистов, пишет газета Corriere della Sera.
Миллиардер Моратти оказался единственной подтвержденной на данный момент жертвой мошеннической схемы, в рамках которой преступники использовали искусственный интеллект, чтобы выдать себя за министра обороны Италии Гвидо Крозетто и других чиновников минобороны и убедить нескольких крупных итальянских предпринимателей помочь итальянскому государству с пленными репортерами.
Моратти совершил два платежа по 470 тысяч евро каждый. Карабинеры обнаружили их на счету в Нидерландах и добились заморозки. В сообщении газеты Repubblica, возвращенная предпринимателю сумма исчисляется 980 тысячами евро.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что помимо Моратти заявления правоохранителям после контактов c мошенниками подали семья Беретта, владельцы одноименного производителя оружия, а также хозяева крупной сети супермаркетов и производители лекарств.
Мошенники использовали клонированные телефонные номера, в том числе номер министра Крозетто, и современное программное обеспечение, «чтобы замаскировать голос и скрыть реальное происхождение звонков», писал портал Affaritaliani.
Ранее Крозетто подтвердил в соцсети Х, что Моратти обманули с использованием его голоса. В среду министр подготовил иск в прокуратуру с заявлением о мошеннической схеме. Прокуратура Милана уже начала расследование, располагая именами всех людей, с которыми связывались аферисты.