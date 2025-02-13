Экс-владельцу «Интера» вернули переведенные мошенникам деньги

Ранее Крозетто подтвердил в соцсети Х, что Моратти обманули с использованием его голоса. В среду министр подготовил иск в прокуратуру с заявлением о мошеннической схеме. Прокуратура Милана уже начала расследование, располагая именами всех людей, с которыми связывались аферисты.