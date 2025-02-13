В Катаре угрожают прекратить финансирование «ПСЖ», сообщили СМИ

«Катарцам надоели все эти злоупотребления. Ложные обвинения, шантаж, ежедневная критика, обвинения других в их полной некомпетентности, что все проблемы во Франции — это их вина. Это чистое злоупотребление, и всем уже надоело», — заявил источник издания.