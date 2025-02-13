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В Катаре угрожают прекратить финансирование «ПСЖ», сообщили СМИ

Инвесторы из Катара угрожают «ПСЖ» прекращением финансирования клуба.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Инвесторы из Катара угрожают прекратить финансирование футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» из-за обвинений в адрес президента столичного клуба Нассера Аль-Хелаифи в злоупотреблении властью, сообщает RMC.

По данным источника, 5 февраля Аль-Хелаифи были предъявлены обвинения в соучастии в подкупе голосов, а также в нарушении права голоса и пособничестве в злоупотреблении властью. Скандал возник вокруг медиагруппы Lagardere, доля в которой принадлежит Катарскому фонду спортивных инвестиций (QSI) под руководством Аль-Хелаифи.

Отмечается, что это юридическое решение вызвало бурную реакцию в окружении Аль-Хелаифи.

«Катарцам надоели все эти злоупотребления. Ложные обвинения, шантаж, ежедневная критика, обвинения других в их полной некомпетентности, что все проблемы во Франции — это их вина. Это чистое злоупотребление, и всем уже надоело», — заявил источник издания.

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