Футболист «подарил» брату желтую карточку ради ставки, пишут СМИ

Полузащитник играет за «Вест Хэм» с лета 2022 года, до этого он выступал за бразильский «Фламенго», итальянский «Милан» и французский «Марсель». За «молотобойцев» бразилец провел 109 матчей, забил 18 мячей и отдал 14 голевых передач. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей и пять мячей. За сборную Бразилии Пакета провел 55 встреч и отметился 11 голами. Со своей национальной командой он выигрывал Кубок Америки в 2019 году, а также принимал участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.