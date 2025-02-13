Футболист «подарил» брату желтую карточку ради ставки, пишут СМИ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Футболист лондонского «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Бразилии Лукас Пакета, обвиняемый в нечестной игре, «подарил» получение желтой карточки на день рождения своему брату Матеусу, чтобы тот смог поставить на это событие и заработать, сообщает Daily Mail.
Британскому изданию стали известны подробности расследования, которое в отношении 27-летнего Пакеты проводит бразильская сенатская комиссия по азартным играм. Также расследование ведет комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA). Если обвинения подтвердятся, Пакете грозит пожизненная дисквалификация.
Полузащитник «Вест Хэма» обвиняется в преднамеренном получении желтых карточек как минимум в четырех матчах — против «Лестер Сити» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллы» (12 марта 2023 года), «Лидс Юнайтед» (21 мая 2023 года) и «Борнмута» (12 августа 2023 года). Согласно данным расследования, футболист сообщил своему агенту, что сделает подарок на день рождения брату. Подарком стала желтая карточка Пакеты в матче с «Астон Виллой», на которую его брат мог сделать ставку и заработать. Игра прошла в день рождения Матеуса Пакеты. Сам футболист отвергает все обвинения.
Пакета в матче с «Астон Виллой» получил желтую карточку за грубый фол в отношении игрока соперника Джона Макгинна.
Полузащитник играет за «Вест Хэм» с лета 2022 года, до этого он выступал за бразильский «Фламенго», итальянский «Милан» и французский «Марсель». За «молотобойцев» бразилец провел 109 матчей, забил 18 мячей и отдал 14 голевых передач. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей и пять мячей. За сборную Бразилии Пакета провел 55 встреч и отметился 11 голами. Со своей национальной командой он выигрывал Кубок Америки в 2019 году, а также принимал участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.