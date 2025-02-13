«Барселона» продлила контракт с защитником Кубарси до 2029 года

«Продление контракта с каталонцем ещё раз показывает, что клуб намерен продолжать продвигать молодые таланты из Ла Масии. Ему совсем недавно исполнилось 18 лет, но он уже сыграл 60 матчей за первую команду», — написано в сообщении клуба.