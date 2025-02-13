Лучший футболист Европы в 2025 году. Причины аномальной статистики Дембеле

В прошлом сезоне у француза было лишь шесть мячей во всех турнирах. И в этом как раз весь Дембеле, который играет вспышками (даже в этом сезоне) и может в какой-то момент просто исчезнуть, как это уже бывало с ним не раз. Тем не менее это не мешает наслаждаться его игрой сейчас, когда у него залетает в ворота буквально всё.