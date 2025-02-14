Бабаян рассказал, почему у «Астаны» нет трансферов

Например, нам был интересен футболист «Бачка Тополы», мы сделали предложение, но, кажется, наше предложение даже не рассматривали, потому что пришел российский «Акрон» и заплатил вроде бы 1,3 миллиона евро за него. «Спартак» покупает футболистов за 20 миллионов евро. Понятно, мы не «Спартак», но ценники растут везде. Очень сложно найти качественное усиление, кого попало брать не хотим. Ищем свободных агентов, а это очень сложно. Время идет, но стараемся. Без качественных легионеров тяжело будет поднять зрелищность нашего чемпионата и это в том числе конкуренция для наших, казахстанских футболистов, которые должны развиваться в такой среде".