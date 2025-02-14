Бабаян рассказал, почему у «Астаны» нет трансферов

Наставник «Астаны» отмечает, что стоимость на футболистов в последние годы сильного выросла. Кроме того, повысилась конкуренция на международном рынке.
"Мы находимся в поиске усиления состава, занимаемся этим вопросом. Но сейчас очень сложно, поскольку казахстанские клубы в плане финансирования сильно откатились назад. Раньше качественного легионера можно было пригласить за относительно небольшие деньги, но сейчас это просто невозможно. Кипр, Сербия, Болгария, Россия — они платят очень хорошо, мы не способны с ними конкурировать. Ценник на футболистов очень сильно вырос. Раньше игрока можно было взять бесплатно или за небольшие деньги, но сейчас цена начинается минимум с 300 тысяч евро, это начальная цена.
Например, нам был интересен футболист «Бачка Тополы», мы сделали предложение, но, кажется, наше предложение даже не рассматривали, потому что пришел российский «Акрон» и заплатил вроде бы 1,3 миллиона евро за него. «Спартак» покупает футболистов за 20 миллионов евро. Понятно, мы не «Спартак», но ценники растут везде. Очень сложно найти качественное усиление, кого попало брать не хотим. Ищем свободных агентов, а это очень сложно. Время идет, но стараемся. Без качественных легионеров тяжело будет поднять зрелищность нашего чемпионата и это в том числе конкуренция для наших, казахстанских футболистов, которые должны развиваться в такой среде".
Также Григорий Константинович высказался о работе на сборах.
«Относительно сборов, хорошую работу команда проделывает. Проводим спарринги, в том числе недавно сыграли против клуба из китайской Суперлиги, скоро сыграем еще два матча в один день. Готовимся к старту чемпионата, работы еще очень много, необходимо наладить взаимодействия, организацию, дисциплину, качество игры улучшать. В целом, есть удовлетворение от работы, которую ведем, но, конечно, хотелось бы усилить команду качественными футболистами».
Напомним, что «Астана» свой первый официальный матч в новом сезоне проведет