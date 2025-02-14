Новый футбольный клуб создали в Казахстане. Подробности

«Учредителям ТОО ФК “Акжайык” был дан срок до 10 февраля для поиска инвесторов, но решить проблему (закрыть все задолженности) не удалось. В связи с этим акимат области принял решение о создании нового клуба “Жайык”, который выплатит задолженности и займется развитием футбола в регионе», — цитирует Управление физической культуры и спорта ЗКО Mgorod.