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Новый футбольный клуб создали в Казахстане. Подробности

В Уральске приняли решение создать новый футбольный клуб, который возьмет на себя обязательства по выплате задолженности перед игроками и тренерским штабом ФК «Акжайык», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Акжайык"

Новообразованный клуб будет называться «Жайык» и планирует начать свой первый сезон в истории уже в 2025 году. Уральцы будут выступать во второй лиге чемпионата Казахстана, а «молодежка» команды — в QJ League.

Одним из ключевых направлений деятельности клуба — станет поддержка детского футбола и создание благоприятных условий для его развития.

«Учредителям ТОО ФК “Акжайык” был дан срок до 10 февраля для поиска инвесторов, но решить проблему (закрыть все задолженности) не удалось. В связи с этим акимат области принял решение о создании нового клуба “Жайык”, который выплатит задолженности и займется развитием футбола в регионе», — цитирует Управление физической культуры и спорта ЗКО Mgorod.

Финансовые проблемы «Акжайыка» начались с падения в первую лигу. В 2022 году клуб занял последнее место в КПЛ, покинув высший чемпионат. После чего его бюджет сократили с миллиарда тенге до 400 миллионов, что связано с отрицательными результатами команды.

В 2024 году «Акжайык» попал в реестр должников и лишился права участвовать в госзакупках. В результате 36 сотрудников не получили зарплату за январь-октябрь, а общий долг превысил 65 миллионов тенге.

Акжайык
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