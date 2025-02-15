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Роналдо назвал худшего футболиста, с которым он играл

Легендарный бразилец Роналдо назвал худшего футболиста, с которым он когда-либо играл в одной команде.

Источник: Getty Images

«Феномен» в интервью другому бывшему игроку сборной Бразилии Ромарио сначала назвал лучших партнеров в карьере.

«Лучшими были Роналдиньо Гаучо — в сборной, и Зидан — на клубном уровне. У Зизу было много класса, он был другим, очень техничным, он все делал просто», — заявил обладатель двух «Золотых мячей».

После этого Ромарио спросил, кто худший игрок, с которым оказывался в одной команде Роналдо. Двукратный чемпион мира упомянул бывшего полузащитника «Реала» датчанина Томаса Гравесена.

«Он был действительно отличным парнем, очень хорошим человеком. Но в футболе он был очень плох, играл грубо и сильно бил по ногам», — приводит слова Роналдо Marca.

В сборной Бразилии, по словам Роналдо, «наименее технически одаренным» игроком, с которым он делил раздевалку, был Амарал — опорный полузащитник, сыгравший 10 матчей за национальную команду в 1995—1996 годах.

«Он много бегал, но отбирал 10 мячей и терял 9», — пошутил Роналдо.

Реал
Бразилия