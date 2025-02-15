«Брайтон» разгромил «Челси» в первом матче 25-го тура АПЛ

Несмотря на это поражение, синие остаются в топ-4, но «Манчестер Сити» либо «Ньюкасл» обойдет их, если их очный матч не завершится вничью. «Брайтон энд Хоув Альбион» поднялся с десятой строчки на восьмую, опередив «Фулхэм» и «Астон Виллу».