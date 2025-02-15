«Брайтон» разгромил «Челси» в первом матче 25-го тура АПЛ

Каору Митома открыл счет в середине первого тайма, на 27-й минуте. Янкуба Минте забил еще один мяч на 38-й минуте, а затем оформил дубль в середине второго тайма.
Несмотря на это поражение, синие остаются в топ-4, но «Манчестер Сити» либо «Ньюкасл» обойдет их, если их очный матч не завершится вничью. «Брайтон энд Хоув Альбион» поднялся с десятой строчки на восьмую, опередив «Фулхэм» и «Астон Виллу».
Отметим, что это уже вторая победа «чаек» над «пенсионерами» в феврале. Ровно за неделю до этой игры «Брайтон» выбил «Челси» из Кубка Англии на стадии 1/16 финала, победив со счетом 2:1.