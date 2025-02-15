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«Брайтон» разгромил «Челси» в первом матче 25-го тура АПЛ

В первом матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» нанес разгромное поражение «Челси» на своем поле, выиграв со счетом 3:0.

Источник: Getty Images

Каору Митома открыл счет в середине первого тайма, на 27-й минуте. Янкуба Минте забил еще один мяч на 38-й минуте, а затем оформил дубль в середине второго тайма.

Несмотря на это поражение, синие остаются в топ-4, но «Манчестер Сити» либо «Ньюкасл» обойдет их, если их очный матч не завершится вничью. «Брайтон энд Хоув Альбион» поднялся с десятой строчки на восьмую, опередив «Фулхэм» и «Астон Виллу».

Отметим, что это уже вторая победа «чаек» над «пенсионерами» в феврале. Ровно за неделю до этой игры «Брайтон» выбил «Челси» из Кубка Англии на стадии 1/16 финала, победив со счетом 2:1.

Брайтон
3:0
Первый тайм: 2:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 25
14.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Falmer Stadium
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Энцо Мареска
Голы
Брайтон
Каору Митома
(Барт Вербрюгген)
27′
Янкуба Минте
(Дэнни Уэлбек)
38′
Янкуба Минте
(Дэнни Уэлбек)
63′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
2
Тарик Лэмпти
4
Адам Уэбстер
29
Ян Пол ван Хекке
34
Йоэл Велтман
22
Каору Митома
20
Карлос Балеба
84′
26
Ясин Айяри
41
Джек Хиншелвуд
74′
25
Диего Гомес
14
Жоржиньо Рюттер
73′
9
Жоау Педру
17
Янкуба Минте
81′
89′
11
Симон Адингра
18
Дэнни Уэлбек
84′
33
Мэтт О`Райли
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
64′
18
Кристофер Нкунку
20
Коул Палмер
27
Мало Гюсто
65′
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
42′
65′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
7
Педру Нету
65′
32
Тайрик Джордж
11
Нони Мадуэке
21′
19
Джейдон Санчо
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
9
12
Фолы
15
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брайтон
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь