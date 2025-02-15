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Гвардиола: «Сити» побил все рекорды в Англии. «Ливерпуль» уже не наберет 100 очков в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола напомнил о прежних достижениях клуба на фоне неудачных выступлений в нынешнем сезоне.

Источник: Reuters

В сезоне-2017/18 «горожане» под руководством Гвардиолы выиграли АПЛ, набрав 100 очков, а с сезона-2020/21 становились чемпионами Англии четыре раза подряд.

— Мы побили все рекорды в Англии. Кто сейчас наберет 100 очков в современном футболе? Я жду. Или возьмет четыре титула подряд?

Стандарты, которые мы устанавливали… Вы видели «Ливерпуль» в этом сезоне? Но они уже не смогут набрать 100 очков — 99, но не 100. Это заставило меня осознать: «Вау, каких же вещей мы достигли…», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

На данный момент «Сити» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

Манчестер Сити
Ливерпуль
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