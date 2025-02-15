Гвардиола: «Сити» побил все рекорды в Англии. «Ливерпуль» уже не наберет 100 очков в этом сезоне

Стандарты, которые мы устанавливали… Вы видели «Ливерпуль» в этом сезоне? Но они уже не смогут набрать 100 очков — 99, но не 100. Это заставило меня осознать: «Вау, каких же вещей мы достигли…», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.