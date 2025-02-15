Эдерсон установил рекорд АПЛ по голевым передачам среди вратарей

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Бразильский голкипер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу голевых передач для вратарей.
В домашнем матче против «Ньюкасла» Эдерсон ассистировал египетскому нападающему Омару Мармушу, забившему дебютный гол в составе «Манчестер Сити», он перешел в клуб 23 января. Позднее Мармуш оформил хет-трик, забив еще два гола.
Эта голевая передача стала для Эдерсона шестой в АПЛ. Ранее рекордсменом являлся бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон, на счету которого пять результативных передач.
Эдерсону 31 год, он выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, в составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат Англии, один раз кубок страны, четырежды — Кубок английской лиги. В 2023 году бразилец вместе с «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Бразилии вратарь выиграл Кубок Америки в 2019 году.
Идет первый тайм, счет в матче — 3:0 в пользу «Манчестер Сити».