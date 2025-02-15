Эдерсон установил рекорд АПЛ по голевым передачам среди вратарей

Эдерсону 31 год, он выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, в составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат Англии, один раз кубок страны, четырежды — Кубок английской лиги. В 2023 году бразилец вместе с «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Бразилии вратарь выиграл Кубок Америки в 2019 году.