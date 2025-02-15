Дортмундская «Боруссия» уступила «Бохуму» в 22-м туре Бундеслиги

После 22 сыгранных матчей «Бохум» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 14 очков. Дортмундская «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 54 очка.