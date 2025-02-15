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Дортмундская «Боруссия» уступила «Бохуму» в 22-м туре Бундеслиги

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бохум» и дортмундская «Боруссия».

Источник: БЕЛТА

Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Ганновер, Германия). «Бохум» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте, отличился нападающий «Бохума» Георгиос Масурас. На 35-й минуте Масурас оформил дубль.

После 22 сыгранных матчей «Бохум» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 14 очков. Дортмундская «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 54 очка.

Бохум
2:0
Первый тайм: 2:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 22
15.02.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Vonovia Ruhrstadion
Главные тренеры
Дитер Хеккинг
Нико Ковач
Голы
Бохум
Георгиос Масурас
(Филипп Хофманн)
33′
Георгиос Масурас
35′
Составы команд
Бохум
1
Тимо Хорн
4
Эрхан Машович
5
Фернандес Бернарду
49′
14
Тим Эрманн
20
Иван Ордец
6
Ибраима Сиссоко
19
Матуш Беро
17
Том Краус
90′
8
Антони Лозийя
11
Георгиос Масурас
88′
10
Дани де Вит
21
Геррит Хольтманн
74′
2
Кристиан Гамбоа
33
Филипп Хофманн
88′
29
Мориц Брошински
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
24
Даниэль Свенссон
10
Юлиан Брандт
23
Эмре Джан
9
Серу Гирасси
25
Никлас Зюле
63′
2
Ян Коуту
13
Паскаль Грос
80′
7
Джованни Рейна
20
Марсель Забитцер
46′
6
Салих Озджан
27
Карим Адейеми
64′
16
Жюльен Дюранвиль
43
Джейми Гиттенс
58′
14
Максимилиан Байер
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
8
12
Фолы
4
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Харм Осмерс
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
Бохум
Чемпионат Германии: таблица и календарь