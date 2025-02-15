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Хет-трик Мармуша помог «Манчестер Сити» разгромить «Ньюкасл» в матче 25-го тура АПЛ

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:0.

На 19-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш открыл счёт, ему ассистировал вратарь Эдерсон. На 24-й минуте Мармуш увеличил преимущество «горожан». На 33-й минуте Мармуш оформил хет-трик во встрече. Окончательный результат в игре на 84-й минуте установил полузащитник Джеймс Макэйти — 4:0.

После 25 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Ньюкасл» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 57 очков.

Манчестер Сити
4:0
Первый тайм: 3:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 25
15.02.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Эдди Хау
Голы
Манчестер Сити
Омар Мармуш
(Эдерсон)
19′
Омар Мармуш
(Илкай Гюндоган)
24′
Омар Мармуш
(Савио)
33′
Джеймс Макэйти
(Эрлин Бреут Холанн)
84′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
5
Джон Стоунс
45
Абдукодир Хусанов
82
Рико Льюис
14
Нико Гонсалес
26
Савио
24
Йошко Гвардиол
87′
8
Матео Ковачич
19
Илкай Гюндоган
87′
75
Нико О`Райли
7
Омар Мармуш
76′
87
Джеймс Макэйти
9
Эрлин Бреут Холанн
88′
27
Матеус Нунес
47
Фил Фоден
76′
11
Жереми Доку
Ньюкасл Юнайтед
1
Мартин Дубравка
5
Фабиан Шер
20
Льюис Холл
33
Дэн Берн
8
Сандро Тонали
23
Джейкоб Мерфи
2
Киран Триппьер
46′
21
Валентино Ливраменто
28
Джозеф Уиллок
46′
67
Льюис Майли
39
Бруну Гимарайнс
50′
72′
36
Шон Лонгстафф
10
Энтони Гордон
73′
9
Каллум Уилсон
14
Александр Исак
90′
17
Эмиль Крафт
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
5
Фолы
13
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь