Хет-трик Мармуша помог «Манчестер Сити» разгромить «Ньюкасл» в матче 25-го тура АПЛ

На 19-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш открыл счёт, ему ассистировал вратарь Эдерсон. На 24-й минуте Мармуш увеличил преимущество «горожан». На 33-й минуте Мармуш оформил хет-трик во встрече. Окончательный результат в игре на 84-й минуте установил полузащитник Джеймс Макэйти — 4:0.