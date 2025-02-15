Матч «Оксфорда» с «Портсмутом» прервали из-за остановки сердца у зрителя

«После чрезвычайного происшествия, случившегося во время сегодняшнего матча чемпионата с “Портсмутом”, “Оксфорд Юнайтед” может подтвердить, что у одного из болельщиков в первом тайме произошла остановка сердца. Мы рады сообщить, что сейчас его состояние стабильно и он проходит дальнейшее лечение в больнице. Клуб хотел бы выразить благодарность бригаде врачей из скорой помощи Святого Иоанна и South Central Ambulance Service, полиции долины Темзы, стюардам стадиона и парамедикам, прибывшим на место происшествия в течение 30 секунд. Была проведена сердечно-легочная реанимация, после чего пострадавший был доставлен в больницу», — говорится в заявлении.