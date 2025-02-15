«Наполи» и «Лацио» поделили очки в матче 25-го тура Серии А

На шестой минуте нападающий «Лацио» Густав Исаксен открыл счёт. Ответный мяч «Наполи» на 13-й минуте забил форвард Джакомо Распадори. На 64-й минуте защитник хозяев Адам Марушич закатил мяч в свои ворота. На 87-й минуте нападающий Булайе Диа сравнял счёт — 2:2.