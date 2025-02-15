Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наполи» и «Лацио» поделили очки в матче 25-го тура Серии А

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались римский «Лацио» и «Наполи».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). Итоговый результат — 2:2.

На шестой минуте нападающий «Лацио» Густав Исаксен открыл счёт. Ответный мяч «Наполи» на 13-й минуте забил форвард Джакомо Распадори. На 64-й минуте защитник хозяев Адам Марушич закатил мяч в свои ворота. На 87-й минуте нападающий Булайе Диа сравнял счёт — 2:2.

После 25 сыгранных матчей «Лацио» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.

Лацио
2:2
Первый тайм: 1:1
Наполи
Футбол, Италия, Тур 25
15.02.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Марко Барони
Антонио Конте
Голы
Лацио
Густав Исаксен
6′
Булай Диа
(Маттиа Дзакканьи)
87′
Наполи
Джакомо Распадори
(Ромелу Лукаку)
13′
Адам Марушич
64′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
6
Никола Ровелла
90+1′
8
Маттео Гендузи
10
Маттиа Дзакканьи
79′
77
Адам Марушич
30
Нуну Тавареш
82′
29
Мануэль Лаццари
9
Родригес Педро
74′
19
Булай Диа
11
Валентин Кастельянос
27′
14
Тиджани Нослин
18
Густав Исаксен
82′
20
Лум Чауна
Наполи
1
Алекс Мерет
5
Гильерме Жуан Жезус
78′
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Скотт Мактоминай
68
Станислав Лоботка
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
35′
9
Ромелу Лукаку
81
Джакомо Распадори
4
Алессандро Буонджорно
62′
21
Маттео Политано
30
Паскуале Маццокки
85′
16
Рафа Марин
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
9
Фолы
19
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
Лацио
Чемпионат Италии: таблица и календарь