«Арис» разгромил «Анортосис», Кокорин провёл на поле 63 минуты

После 23 сыгранных матчей «Анортосис» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 35 очков. «Арис» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 52 очка. Турнирную таблицу кипрского чемпионата возглавляет «Пафос», у которого 55 очков после 22 матчей.