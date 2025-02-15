Вратарь ПСЖ Сафонов вошел в стартовый состав команды на матч с «Тулузой»

Для Сафонова игра с «Тулузой» станет 10-й в текущем сезоне и 6-й в чемпионате страны. В 9-й раз российский голкипер начнет матч в стартовом составе. С первых минут на поле также выйдет грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия. Свой предыдущий матч Сафонов провел 4 февраля в ⅛ финала Кубка Франции против «Ле-Мана» (2:0).