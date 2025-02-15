Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь ПСЖ Сафонов вошел в стартовый состав команды на матч с «Тулузой»

Для российского голкипера эта игра станет 10-й в составе парижской команды.

Источник: Jean Catuffe/Getty Images

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Российский голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошел в стартовый состав команды на гостевой матч 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Для Сафонова игра с «Тулузой» станет 10-й в текущем сезоне и 6-й в чемпионате страны. В 9-й раз российский голкипер начнет матч в стартовом составе. С первых минут на поле также выйдет грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия. Свой предыдущий матч Сафонов провел 4 февраля в ⅛ финала Кубка Франции против «Ле-Мана» (2:0).

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 53 очками. «Тулуза» идет на 10-м месте с 27 очками. Встреча начнется в 23:05 мск.

ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь