Вратарь ПСЖ Сафонов вошел в стартовый состав команды на матч с «Тулузой»

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Российский голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошел в стартовый состав команды на гостевой матч 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.
Для Сафонова игра с «Тулузой» станет 10-й в текущем сезоне и 6-й в чемпионате страны. В 9-й раз российский голкипер начнет матч в стартовом составе. С первых минут на поле также выйдет грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия. Свой предыдущий матч Сафонов провел 4 февраля в ⅛ финала Кубка Франции против «Ле-Мана» (2:0).
ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 53 очками. «Тулуза» идет на 10-м месте с 27 очками. Встреча начнется в 23:05 мск.