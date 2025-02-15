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«Байер» и «Бавария» не выявили победителя в матче 22-го тура Бундеслиги

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Байер» и мюнхенская «Бавария».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин, Германия). Итоговый результат — 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков. В следующем туре «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Байер» — с «Хольштайном».

Байер
0:0
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Германия, Тур 22
15.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Венсан Компани
Составы команд
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
11′
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
23
Норди Мукьеле
30
Джереми Фримпонг
10
Флориан Вирц
25
Эсекиэль Паласиос
34
Гранит Джака
20
Алехандро Гримальдо
90′
14
Патрик Шик
19
Натан Телла
85′
21
Амин Адли
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
74′
3
Ким Мин Джэ
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
9
Гарри Кейн
21
Хироки Ито
39′
68′
44
Йосип Станишич
42
Джамал Мусиала
86′
23
Саша Боэ
45
Александр Павлович
53′
68′
8
Леон Горецка
11
Кингсли Коман
68′
7
Серж Гнабри
17
Майкл Олисе
68′
10
Лерой Сане
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
2
3
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
0
16
Фолы
13
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
Бавария
Чемпионат Германии: таблица и календарь